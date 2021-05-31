SHINee泰民以軍樂隊現役身份入伍　數百粉絲包圍送行微笑揮手道別

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-31 18:15

現年27歲的韓國男團SHINee成員泰民上星期結束SOLO專輯《Advice》的活動後，今日（31日）以軍樂隊現役身份正式入伍，雖然公司宣布按照泰民的個人意願不公開地點及場所，但依然有數百名粉絲前往送行，泰民在粉絲的包圍下揮手道別，然後進入論山陸軍訓練所，正式展開為期一年半的軍人生活。

泰民預計於2022年11月底退伍。（FB/@shinee）

泰民在粉絲的包圍下進入論山陸軍訓練所。（OSEN）

作為組合中年紀最細的成員，泰民由出道以來已經被一眾哥哥捧在手心愛錫，SHINee成員們亦對忙內的暫時離開感到相當不捨。KEY在Instagram公開SHINee成員歡送泰民的照片，剛剃完平頭戴着冷帽的泰民在溫流、KEY和珉豪的懷抱之下露出笑容，KEY亦相當不捨地留言道：「好好地去完回來吧！」

KEY、溫流和珉豪齊齊歡送泰民（左二）。（Instagram：@bumkeyk）

珉豪亦在Instagram公開今早與泰民一同前往訓練所時在車上影的合照，並寫道：「泰民啊，健康地去完回來吧，哥哥會永遠站在你這邊的，我會永遠支持你、愛你！」、「我們會很想你的」。

珉豪在Instagram公開今早與泰民一同前往訓練所時在車上影的合照。（Instagram：@choiminho_1209）

事實上，溫流、KEY和珉豪於2018年尾起相繼入伍，當時作為忙內的泰民連續三次為哥哥送行，兼且在三位成員不在隊伍時依然努力不懈堅守SHINee之名令粉絲大為感動，如今三位成員已於去年完成兵役，齊人送泰民入伍令人倍感不捨，他們早前更拍片向他承諾，會在他不在的時候好好守着他的位置，並祝福泰民入伍一切順利。

泰民向粉絲揮手道別。（Twitter：@realstory718）

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