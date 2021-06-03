鬼鬼吳映潔超前衛造型浮誇到笑　粉絲接受唔到：變咗安娜貝爾…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-03 16:00

吳映潔（鬼鬼）的YT節目以訪問各階層族群風格人物為主題，在最新1集接受改造，頂著厚重煙燻妝、螢光粉色系髮辮，穿著12公分厚底高跟鞋、前衛歌德式風格造型，她跟嘉賓Wednesday一起出外野餐，全身溼透，她苦笑說：「穿高跟鞋走路好慢就算了，訪問過程熱到滴汗，好像會噴汗的喪屍！」

👇👇👇點圖放大看鬼鬼吳映潔的前衛歌德式風格造型照👇👇👇

Wednesday是「Wednesday與壞透樂團」主唱，素有台灣Lady Gaga之稱，鬼鬼是她的粉絲，表示：「勇敢做自己想做的事，不被任何定義或貼標籤，就是我們『么怪株式會社』節目訴求的主旨及要招募的社員。」得知Wednesday連著15年都化煙燻妝上班，倒垃圾也是同樣裝扮，鬼鬼深感佩服，直呼：「坦白說我自己無法做這樣，因為我還是很怕自己被注視的目光！」

相關圖輯：鬼鬼吳映潔粉紅衫「露這裡」 惹網民惡評兼恥笑：大腿小腿一樣粗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 33 + 33 + 33

提及近來居家防疫，她在社群網站跟粉絲們交換心得，自招最高紀錄是3天不洗頭，至於體重增加幾公斤？她則笑說：「這題跳過，因為我完全不想量！感覺自己臉變圓了！」她的YT節目於上月初開播，2日晚上8點播出最後1集存檔，接下來得等解除警戒後才能繼續拍攝、更新。

延伸閱讀：

社區管理員疑確診 Makiyo宅在家不出門

「亂馬1/2」作者開推特 繪「經典角色」吸27萬人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】