【小鬼追思會】「鬼鬼」吳映潔扮黃鴻升熱舞　李玖哲KID淚灑當場

台灣藝人黃鴻升(小鬼)的追思音樂會「地球上最浪漫的演唱會」已於周二(6/10)晚7時正式舉行和在網上開播,不少小鬼的圈中好友紛紛出席為小鬼獻唱獻舞。

吳映潔(鬼鬼)率先出場,模仿小鬼跳《超有感》。(影片截圖)

吳映潔(鬼鬼)首先出場,穿上全紅運動服模仿小鬼,大跳《超有感》、《拿破崙》。陳漢典之後亦出場跳與小鬼合作過的《地球上最浪漫的一支舞》。

蕭敬騰出場先分享與小鬼的相識,指出道後小鬼經常幫助他,故「感覺我跟他特別近」。(影片截圖)

蕭敬騰其後出場,分享與小鬼的相識過程,透露小鬼是他學校學長,19歲的蕭敬騰就已經見過小鬼。蕭敬騰出道後,小鬼仍經常幫助他,雖然不是密友,但因為身邊多共同朋友,所以「感覺我跟他特別近」、「我不知道為什麼就覺得應該來,不論交情怎麼樣,一定要為他唱歌。」隨後演唱鮮少公開演唱的《你知道嗎》,令台下不少粉絲感動流淚。

曹格之後上台演唱《Tears In Heaven》、《Close To You》、《Somewhere Over The Rainbow》。而男歌手李玖哲唱完《Will You Remember Me》指小鬼對他很好,更淚灑當場,主持人KID之後談及往事時突然按捺不住地淚如雨下,吳宗憲立即拍背安慰。