陳曉華大曬健身成果　兩個半月內減6kg更一併練出「11字」腹肌

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-08 13:35

現年26歲的前港姐冠軍陳曉華（Hera），雖然外形望落弱質纖纖，但實際上運動神經非常發達，不但擅長玩空中瑜伽和空中呼拉圈，更會間中打籃球和網球，上月更考獲跆拳道黑帶，對於做運動非常有熱誠的態度令不少網民大感意外。Hera今日（8日）在Instagram表示自己早前肥了10公斤，坦言「個肚應該有三個月大」，終於在兩個半月內成功減掉6公斤，更一併練出「11字」腹肌，大展驚人的變化。

陳曉華以前雖然好fit，但沒有腹肌。（資料圖片）

Hera發文表示，自己以前食極都唔肥，然而早前卻因為暴飲暴食一口氣肥了10公斤，終於在健身教練的幫助下在兩個半月減掉6公斤及8%的體脂，做到面青口唇白幾乎想嘔都值得：「有段時間日日做運動，一日做四五次，壓力好大覺得自己做極運動都好似減唔到咁，但教練講得岩（啱），用幾耐時間長肉就應該要用返（番）幾耐時間去減肉，越（愈）大壓力減磅越（愈）容易暴食，雖然我依家減嘅方法唔算進取，但只要每一日都有減dd，我已經好開心！」

陳曉華表示自己早前肥了10公斤，坦言「個肚應該有三個月大」，終於在兩個半月內成功減掉6公斤，更一併練出「11字」腹肌。（Instagram：@herachann）

Hera日前考獲跆拳道黑帶。（Instagram：@herachann）

點擊觀看更多Hera健身前後的變化：