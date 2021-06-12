MIRROR人氣極盛獲K-pop偶像待遇　時尚穿搭全紀錄網上任人睇

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-12 14:00

隨着MIRROR的人氣愈來愈高，身價亦隨之飆升，各成員廣告愈接愈多、銀包也變得愈來愈厚的同時，身上穿的服裝和贊助亦愈來愈名貴，VALENTINO、FENDI、Maison Margiela等國際知名品牌屢見不鮮，早前《調教你MIRROR》記者會就穿上BURBERRY登場，姜濤更成為Cartier的代言人，與此同時有鏡粉為MIRROR建立了專屬紀錄他們時尚穿搭的IG帳號，詳盡地紀錄了服裝和飾物的品牌、季度和價格等，讓鏡粉可以更容易Get偶像同款；帳號開設短短兩個月已獲逾七千追蹤，足見這個本土男團的人氣！翻看這個帳號，不難發現他們無論在演唱會、還是MV、廣告拍攝，不時都會穿着本地設計師品牌RICKYY WONG及HARRISON WONG。

鏡粉為MIRROR建立了專屬紀錄他們時尚穿搭的IG帳號，詳盡地紀錄了服裝和飾物的品牌、季度和價格等，讓鏡粉可以更容易Get偶像同款！這種時尚資訊類帳號在K-pop極流行，在香港卻極罕見。（IG／＠mirrorstylehk）

RICKYY WONG是RICKYY WONG STUDIO的創意總監兼男裝設計師，在東京修畢時尚碩士課程後創立香港時裝品牌，而品牌專注融合東方文化與西方服裝剪裁，MIRROR的最新MV《Boss》Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）均穿上RICKYY WONG STUDIO的服裝；其官方IG亦找到不少本地藝人的蹤影，如：MC（張天賦）、黃溢濠、柯煒林、許廷鏗等。

點擊圖輯睇MIRROR成員穿着的RICKYY WONG服裝：

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HARRISON WONG（黃梓維）出身於香港，畢業於London College of Fashion並取得時裝設計學士學位，1996年初出道時已贏得香港青年設計師大賽全場總冠軍，先後在香港和中國多家時裝公司擔任設計總監，及後在PMQ開設了第一間以自己名字命名的男裝零售店。MIRROR演唱會坐飛船與觀眾近矩離接觸一段，Edan、Jeremy（李駿傑）、Alton（王智德）、Stanley（邱士縉）和Anson Lo的服裝均來自HARRISON WONG。

點擊圖輯睇MIRROR成員穿着的HARRISON WONG服裝：

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