中女唔易做︱杜如風離地貼錢打工搭的士送外賣　網民竟有讚冇彈？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-11 19:30

ViuTV真人騷《中女唔易做》請來阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰、杜如風體驗藝人以外的職業，杜如風被安排到Foodpanda打工，先是獲得了執單最慢紀錄保持者的稱號，周四（10日）播出的一集她就需要去做「步兵」，成功完成第一張單後她買了一瓶可樂獎勵自己；第二張貨單包括米、沐浴露等比較重的貨物，杜如風先是分不清地圖中車的行駛時間和步行時間，後是穿了高跟鞋當步兵，三是她身處的為斜路處處兼坡度驚人的西營盤，一波三折令她立刻決定實行「貼錢打工」坐上的士送貨，而車費已經接近一張單的價錢：「為咗唔碌落斜路我選擇搭的士，今日一抽二掕好多嘢。」她又到一間食店問是否叫了外賣，令人哭笑不得。

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不過觀眾似乎就很是受落這種打工方式，紛紛留言指杜如風秉承一直以來維持的風格，令節目相當有趣：「有錢人嘅世界，肯同你玩打工都算係咁」、「杜如風就係要咁先好睇，如果佢變正常就唔好睇啦」、「如果做人可以好似杜如風咁嘅style做到老，真係好幸福！」、「根本無接觸過基層嘅世界，我諗佢都未搭過MTR、巴士呢類交通工具，一出街就係的士，但你又無得怪佢，如果屋企有自己又搵到，邊個想做沙甸魚？」、「佢做正常人真係垃圾級，但做真人騷真係好好笑好好睇！」

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