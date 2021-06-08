嫌疑事件簿｜陳海寧陳凱詠分析各人戰力　顧定軒：演技好一定係假

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-08 22:30

ViuTV全新LARP（Live Action Role Playing）節目《嫌疑事件簿》將於下周一（14日）首播，周二（8日）迎來記者會，陳海寧（Isabella／Dee姐）、陳凱詠（Jace）／顧定軒（Zeno）談起是次節目可謂火花四濺，Jace指置身遊戲當中甚是燒腦：「實質會發生啲咩係控制唔到，好考應對又要交戲！」Isabella自言很「Single-tasking」只是捉住角色要點來做：「贏輸我從來唔介意，因為我輸開，冇諗過贏；都幾好玩，可以騷擾人我就覺得好開心。」Zeno就自爆雖看似淡定，可是被騷擾得思緒甚混亂：「呆咗喺度，唔知自己有咩線索，又唔知自己做咗啲乜。」

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Jace又認為玩得最好的是黃溢濠：「佢個人好老謀深算、好勝心比較強，又幾有推理能力！」眾人又大爆梁雍婷（Rachel）會忽然演技大爆發，Isabella透露：「佢將我哋演戲個Level瞬間拉到好高，然後心諗OMG就即刻俾佢震懾到！」Zeno就以逆向思維分析：「大家就好容易覺得佢係演，演技咁好一定係假，就變咗嫌疑最多嘅人。」

Isabella早前與ERROR成員阿Dee（何啟華）合作主持《家多咗個PET》被指外貌相似，因而多了個花名叫Dee姐，她自言不介意。（梁碧玲攝）

Isabella早前與ERROR成員阿Dee（何啟華）合作主持《家多咗個PET》被指外貌相似，因而多了個花名叫Dee姐，亦有出演《ERROR自肥企画》，過程中亦培養了兄妹情：「雖然唔係特別想，但密切合作咗成年就慢慢累積，加上識咗7、8年，真係有屋企人嘅情意結！」而今次拍《嫌疑事件簿》，身旁的Zeno和Jace就比較像是同輩：「同大家做過嘢、Casting見過，大家都會知大家咩料，有少少競技嘅感覺，火花就唔同。」Isabella又自言不是太介意被稱呼為Dee姐：「你哋開心我就開心，而家生活咁困難，大家嗌完覺得好搞笑，我都覺得自己做緊好事。」至於與193（郭嘉駿）之間的緋聞，Isabella就指感情事不回應。