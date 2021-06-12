莫文蔚穿涉「辱華」品牌遭內地網友抵制　火速發聲明道歉

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-12 21:15

歌手莫文蔚（Karen）於昨晚（11/6）在紅館舉行一連3場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》演出，而為了是次演唱會她最近就一連推出了多首廣東歌，其中一首叫《婦女新知2021》。但近日就被細心的內地網友發現，該首歌的MV其中一個造型就是身穿國際品牌「Dolce&Gabbana」的新款衣服，而該品牌曾陷「辱華」風波，所以令許多網友不滿，紛紛留言指責並表示抵制莫文蔚。

莫文蔚穿涉「辱華」品牌衣服惹不滿 火速刪除貼文更換頭像滅火

莫文蔚因為身穿「Dolce&Gabbana」衣服被抵制。（影片截圖）

眼見事件愈演愈烈，莫文蔚就透過工作室發出聲明致歉，以望平息網友的怒火：「此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，對此表示萬分的歉意，希望得到公眾、媒體以及一直以來支持藝人的粉絲朋友們的原諒。」同時表示該MV亦已在各大平台下架，強調相關造型不會再出現在任何宣傳中。

內地不少網友非常不滿。（微博圖片）

另外，負責《婦女新知2021》造型的馬天佑工作室亦在微博發文道歉：「因考慮不周導致極其惡劣影響，對莫文蔚小姐以及大眾表示十分誠懇的歉意，對不起！」強調在今後工作中將更加嚴謹把關，避免同樣事件發生。

工作室發聲明道歉。（微博圖片）

事實上，在2018年「Dolce&Gabbana」於上海舉行時裝騷之前，就發佈了一則用「筷子吃意大利美食」的視頻，讓不少人覺得有貶低中國文化之嫌。隨後該品牌的創辦人同設計師被踢爆曾在Instagram指中國是「屎之國」，激起內地網友不滿，而且不少明星亦隨即同該品牌切割並宣布解約，事件鬧得非常激烈。

微博頭像都換了。（微博圖片）