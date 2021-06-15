勁歌金曲｜被單立文批太早上神檯　吳業坤：我都迷失咗好耐

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-15 19:21

自從無綫改革《勁歌金曲》之後，每集出演的歌手都要在表演完後接受台下資深音樂人的點評，早前豹哥（單立文）狠批HANA菊梓喬唱劇集歌是致命傷後，今集再批評吳業坤「太早上神檯」，直率的評論引起外界關注。

吳業坤在節目中彈著結他自彈自唱表演新歌《一路》。（《勁歌金曲》影片截圖）

坤哥在節目中彈著結他自彈自唱表演新歌《一路》，獲不少現場觀眾大讚旋律好聽，而且歌詞又非常正能量。由於這首歌記錄了他去日本Working Holiday時的心路歷程，糖兄（潘雲峰）表示對於歌曲欠缺日本味道感到失望。豹哥則直接表示坤哥還未「升呢」：「你出道冇幾耐，已經奪得兩屆『我最喜愛男歌手』，其實真係揸住一對Ace喺手。衷心希望你有個『升呢（升Level）』嘅過程，呢個並不容易，因為你太早被人擺咗上神檯，我覺得唔係一件好事。」

豹哥認為坤哥太早被擺上神檯。（《勁歌金曲》影片截圖）

對於豹哥的批評指教，坤哥亦表現謙虛，並坦言：「我都迷失咗好耐。」豹哥認為他應該要再磨練幾年，再上到這個位置就能創高峰：「希望你搵返你嘅正路，搵返真正嘅吳業坤出黎，加油！」

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