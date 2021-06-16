寶寶大過天｜呂良偉姪女幾秒過鏡零對白　未獲TVB重用返內地發展

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-16 19:30

TVB劇集《BB來了》的延續作《寶寶大過天》於本周一（14日）首播，在劇中飾演新手父母的馬國明和岑麗香，在日前一集送女兒童童去幼稚園時，站在幼稚園門口歡迎小朋友的幼稚園老師雖然只得幾秒鏡頭，又沒有對白，但她的真正身份原來是呂良偉的姪女呂晨曦（前名：呂善婷）。

呂善婷飾演幼稚園老師站在幼稚園門口歡迎小朋友，可惜沒有對白，亦只得幾秒鏡頭。（TVB影片截圖）

呂晨曦於2016年參加ViuTV的選美真人騷《美選D.n.A》。（ViuTV）

現年28歲的呂晨曦（Angel）曾經於2013年被指獲TVB邀請參加港姐，及後她於2016年參加ViuTV的選美真人騷《美選D.n.A》，伯父呂良偉亦曾公開支持姪女，可惜她於12強止步。她之後於2018年入讀TVB短期藝人訓練班兼於翌年成為旗下藝人，並開始在TVB展開拍劇生涯，參演劇集包括《愛·回家之開心速遞》、《那些我愛過的人》、《使徒行者3》、《踩過界II》及《伙記辦大事》等10多部劇，可惜全部都是無名小角色，她於今年2月離開TVB，前往內地發展。

呂晨曦當時於12強止步。（資料圖片）

呂晨曦（上排右）加入TVB後與前華姐亞軍林宣妤（前排中）、前港姐亞軍鄧卓殷（前排左）、陳靜堯（前排右）及鄧美欣（上排左）成為好朋友。（Instagram：@angellllui）

呂晨曦（上排中）曾經在《愛·回家之開心速遞》飾演李莫仇師妹。（Instagram：@angellllui）

呂晨曦現時於內地發展。（Instagram：@angellllui）

呂良偉於2011年曾經被傳媒誤傳有兩個私生女，其中一個就是呂晨曦，不過後來開記者會澄清兩人皆為其哥哥呂良國的女兒，更當場出示出世紙證明身世，證明呂晨曦的生父為呂良國，呂良偉為伯父。呂晨曦的爸爸是呂良國是前ATV藝人，她小時候父母離異，因此與姐姐一起與伯父呂良偉在西貢同住，亦因此經常跟住呂良偉拍電影做助手，亦因此培養做幕前的興趣。

呂良偉於2011年曾經被傳媒誤傳有兩個私生女，其中一個就是呂晨曦（左），不過後來開記者會澄清兩人皆為其哥哥呂良國（中）的女兒，更當場出示出世紙證明身世，證明呂善婷的生父為呂良國，呂良偉為伯父。（VCG）

呂晨曦與姐姐，以及伯父呂良偉及伯娘楊小娟。（Instagram：@angellllui）

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