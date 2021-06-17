韓藝瑟再被爆愛蒲私生活亂　初出道疑曾帶凸腩大叔開房

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-17 18:00

39歲韓國女演員韓藝瑟本月初起，持續被資深娛樂記者金龍浩狙擊，大爆她的小10歲男友是牛郎等。韓藝瑟為了保護男友不但上傳千字文，又拍片逐點反撃金龍浩的爆料，可是二人一於少理，被拍到正在濟洲島甜蜜拍拖中。

韓藝瑟昨天被爆疑出道初曾帶凸腩大叔開房。（IG/@han_ye_seul_）

昨日（16日）金龍浩再上傳一條名為「模特兒韓藝瑟出道首天發生的事…」的影片，大爆韓藝瑟不但愛蒲，私生活更相當混亂。金龍浩在影片中講到出道初已在夜店界有名，曾任義警的爆料者A不但大爆「玩得最亂的就是H女（韓藝瑟）」，更指職員經常見到韓藝瑟與不同男模特兒到夜店的房間內。

爆料者向金龍浩表示韓藝瑟「玩得最亂」。（YouTube截圖）

金龍浩亦提及韓藝瑟出身自俗稱Room Salon的高級包廂酒吧「ILGAA」，有爆料者指韓藝瑟參加Super Model選拔大會後出道的第一天，她與凸腩大叔慶祝後進入了房間，第二天凸腩大叔更四處炫耀「超級正」，疑出道即與大叔開房。

不過韓藝瑟懶理爆料，與男友到濟洲島拍拖。（YouTube截圖）

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