Penthouse 3︱繼《愛的迫降》再掀熱潮　北韓青年偷睇判勞改10年

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-17 18:45

由李智雅、金素妍、柳真及嚴基俊等主演的韓國人氣狗血電視劇《The Penthouse 3》（又名Penthouse 3／上流戰爭3／頂樓3）於本月初首播隨即獲得好成績，不但在南韓收視最高錄得21%，更大熱拋離同期劇集連續兩星期排行「最具話題韓劇」第一，氣勢不輸前兩季，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」收看。

【第5位】《Penthouse》｜IMDb評分：8.4/10｜主演：金素妍、李智雅、柳寅、嚴基俊、尹鍾焄、朴殷碩、申恩慶

《The Penthouse》熱潮不但席捲全亞洲，就連出名封閉的北韓一樣深陷這部狗血劇的魅力。據朝鮮脫北者經營的南韓報刊《每日北韓》報道，繼去年講南北韓的《愛的迫降》之後，《The Penthouse》同樣備受北韓民眾喜愛偷偷收看，但最近卻有四名北韓青年因此而被判入勞改營。

《愛的迫降》去年在北韓掀起熱潮。（劇照）

北韓於去年12月制定「反動思想文化排斥法」，偷看南韓、日本或美劇，最高刑罰可判處死刑，不過依然有人願意犯險。報道指出有四名北韓青年慶祝生日時聚在一起觀看「禁劇」和聽「禁歌」至深夜被捕，並在他們身上搜獲一張儲存了超過30部南韓電視劇及電影，以及KPOP MV的記憶卡，當中還包括了《The Penthouse》，結果4人分別被判入勞改營長達10至12年。

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