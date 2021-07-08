【美少女戰士Eternal】從美戰分析12星座　巨蟹座月野兔不怕失敗

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-07-08 23:30

與Netflix合作的劇場版《美少女戰士Eternal：劇場版》已經上線，四散各地的美少女戰士再度聚首保護世界。而劇場版一開頭的背景就設定在本世紀最大的日全蝕即將來臨，造成女主角月野兔和男主角地場衛（禮服幪面俠）身體不適。 文：NICOLE LEE（VOGUE Taiwan）

星相學的日全蝕象徵災難

以日全蝕象徵災難來臨是非常星向學的概念，從開頭就已經啟動這部身心靈鉅作的魔法鋪陳，更不用說每位戰士拿到專屬水晶後，魔力加乘的概念。當然這部經典不止如此，每位戰士的角色設定，完美依據黃道十二宮的星座守護星。不過這邊要先跟雙子座和金牛座的朋友們說聲對不起了，因為雙子座守護星和處女座一樣（水星），金牛座守護星和天秤座一樣（金星），而在角色設定裡，處女和天秤更有水星和金星的既定印象，所以戰士裡是沒有這兩個星座的。

月野兔與她的好夥伴們

Sailor Moon月野兔生日是6月30日巨蟹座，因為巨蟹座的守護星就是月亮，請巨蟹座的月野兔來當月亮公主最合理。他的女兒豆釘兔身為粉紅月亮公主，也跟媽媽一樣是巨蟹座。月亮的光暈溫暖而不刺眼，就跟小兔溫柔的力量一樣，雖然有時候軟弱愛哭，但她保護起摯愛的朋友和家人們，可是有無窮盡的力量和不怕失敗的精神。相對於月野兔的月亮，獅子座的男主角地場衛（禮服幪面俠）當然一定要是守護星是太陽的獅子座！他每次變身都有著玫瑰花相伴，也對小兔專情不二，的確符合獅子男的形象。

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+ 23 + 23 + 23

Sailor Mercury，藍色短髮的水野亞美9月10日生的處女座，是月野兔第一個認識的夥伴，也相對於天文學上水星是離月亮最近的行星。亞美非常聰明且冷靜，喜歡學習和閱讀，時常在與敵人對戰時運用智慧取得先機，據傳智商高達300，也符合水星和處女座在星座上的意涵，（所以大家才這麼懼怕水星逆行啊！）

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+ 8 + 8 + 8

Sailor Mars，黑長髮紫色瞳孔的火野麗生日4月17日，白羊座。正如同白羊座的守護星是火星，火野麗從小出生在神社，純真、直率、熱情，靈性程度高，有時候個性有點火爆，也象徵火星在星座文化的表徵。

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+ 10 + 10 + 10

至於Sailor Jupiter木野真琴則是射手座，12月5日出生的她特別高大，因為木星是太陽系最大的一顆行星。她個性直率、心胸寬大，喜歡各式興趣（園藝、料理）也代表了木星本身膨脹的意涵。

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+ 11 + 11 + 11

Sailor Venus則是10月22日出生的愛野美奈子，天秤座，守護星為金星。她不只有「維納斯」般的美貌（維納斯是金星的使者，所以美奈子的日文唸法也很像維納斯）。這位金星公主也熱衷於戀愛，她被稱為「愛的戰士」，連招數都是用愛打敗你。她不只自己對美很有想法，也投射到戀愛上，希望能夠找到自己的真命天子。

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+ 13 + 13 + 13

新世紀的外行星戰士們

再來就是要提到天王星和海王星的兩位象徵戰士：1月27日出生的天王遙和3月6日出生的海王美智留。他們總是一起出現，是漫畫中大家都認定的CP。

水瓶座的天王遙就象徵了水瓶座的守護星天王星，總是帶來改變、革新、反抗，就像天王遙的短髮和男裝帥氣裝扮，完全就是領先時代的「非二元性別」的中性擁護者。

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+ 10 + 10 + 10

而夢幻迷人的海王美智留出身名門，一頭豐盈綠色長髮，拉著小提琴，夢幻的樣貌就是雙魚女本人，也超級適合與中性的天王遙CP。

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+ 7 + 7 + 7

再來就是冥王雪奈，她10月29日出生，天蠍座。是該作品中獨一無二的角色，她獨自駐守於時空之門，擁有跟時間、空間、黑暗相關的力量。他的打扮也完全呼應了冥王星性感而神秘的形象。他喜歡穿透視網衣、頸鏈、一身黑，相對於其他甜蜜看可人的戰士是很特別的存在。

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+ 12 + 12 + 12

最後一位，Sailor Saturn，象徵毀滅與重生，有著強大力量的土萌螢1月6日出生，是山羊座。她的戰鬥瞬間爆發力應該是所有戰士之最，也呼應了土星在占星學上的強大力量，在劇場版中，土萌螢也絕對是最讓人好奇的角色，也相對了山羊座向來給人摸不透的感覺。

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+ 13 + 13 + 13

你的星座是哪個戰士呢？你從她們身上看到了自己的哪些潛力？

同場加映：【美少女戰士Eternal】角色身高大揭秘 禮服幪面俠竟然係矮仔？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

確認了！《美少女戰士》最新劇場版電影《Sailor Moon Eternal》6月登陸Netflix，首發兩分鐘預告片！

在星相學新的一年裡，你的星座運勢如何？

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「我要代替月亮懲罰你」的月野兔果然是巨蟹座！從《美少女戰士》看星座文化】