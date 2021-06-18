金鍾國做YouTuber分享健身心得　 公開20年苦練變筋肉人之路

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-18 10:00

有「能力者」之稱的韓國男歌手金鍾國，在綜藝節目《Running Man》展現出運動神經發達的一面，更經常被成員們抱怨是個只懂24小時逗留健身室的男人，可見他對於健身有多麼的執著。今日（17日）他正式開設YouTube頻道，分享部分做運動的片段以及對於健身的看法，成為繼池錫辰、HAHA及梁世燦（與哥哥梁世炯共同經營）之後，第四位開YouTube頻道的《Running Man》成員，在不足一小時就已經有10萬粉絲訂閱。

金鍾國因出演《Running Man》而為人熟悉。（biz enter）

金鍾國的YouTube頻道名為「GYM JONG JOOK」，並於今日上載一條名為「我...開始拍YouTube了」的影片，影片中亦有大量他做運動的片段，亦大方除衫展示其健碩身材，筋肉人等級的肌肉線條看到人歎為觀止。他表示自己做運動時非常多管閒事，如果見到其他人休息得太耐就會瘋掉，忍不住去出聲干涉，對於有指與他做完運動的人就會失去聯絡，他笑言：「聽說再也聯絡不上的人，在三至四日後又會想起我了，如果這樣運動的人能夠像Rain一樣，自己都喜歡這樣做運動的話，我會覺得更有意義。」

金鍾國的YouTube頻道名為「GYM JONG JOOK」。（YouTube：김종국 GYM JONG KOOK）

金鍾國大方除衫展示其健碩身材，筋肉人等級的肌肉線條看到人歎為觀止。（YouTube：김종국 GYM JONG KOOK）

金鍾國表示與喜歡做運動的人一齊健身會好開心。（YouTube：김종국 GYM JONG KOOK）

他表示最近正在教導男歌手成始璄健身，並澄清自己雖然於《我家的熊孩子》中會高聲呼喝人健身，但如果對方不想自己亦不會強迫人健身：「與喜歡做運動和想做得更好的人一起做運動的時候，感覺完全不一樣，我亦會感受到喜悅！」他又笑言如果以後有藝人想向自己請教健身秘訣的話，或許之後可以一起驚喜拍片健身。

金鍾國經常教身邊的好友做gym，HAHA曾笑言跟他做運動好辛苦。（YouTube：김종국 GYM JONG KOOK）

金鍾國真的非常大隻。（YouTube：김종국 GYM JONG KOOK）

現年45歲的金鍾國因為在組合Turbo時長年練舞而有腰患，醫生告訴他做運動能減輕腰傷，而於1998年開始健身，及後他因脊柱側彎的關係而靠健身來訓練肌肉支撐身體減輕痛楚，多年來體重維持在75公斤，體脂率更只得8.5%。

金鍾國公開二十多年來的身形變化。（YouTube：김종국 GYM JONG KOOK）

金鍾國曾表示自己脊柱側彎，靠健身來訓練肌肉支撐身體減輕痛楚。（Instagram：@kjk76）

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