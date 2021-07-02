Anson Lo、Jer@MIRROR透露想換曲風　下首歌一個扮可愛一個跳唱？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-02 16:30

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Jer（柳應廷）上月24日舉行了《JOOX Live 2021》線上音樂會，除了獻唱他們各自的SOLO作品《EGO》和《風靈物語》，更翻唱了姜濤的《孤獨病》及《一號種籽》，為粉絲帶來驚喜，音樂會的重溫片段將在7月10日於 JOOX上架。

Anson Lo（盧瀚霆）及Jer（柳應廷）上月24日舉行了《JOOX Live 2021》線上音樂會。

Anson Lo早前與隊友Edan（呂爵安）合唱《大叔的愛》主題曲，自己更負責了劇集片尾曲，而Jer的新歌亦快將面世，指新歌已完成錄製，而且將會是從未嘗試過的曲風，待 MV 完成拍攝後，就會於 7 月中後期推出，樂迷密切期待!

Anson Lo帶來勁歌熱舞。

Jer透露今月將會推出新歌。

一起看看Anson Lo與Jer參與的Q&A環節：

Q：可以分享這次音樂會的主題及歌單安排嗎？

Anson Lo：我們沒有特別去定一個主題，但都希望選擇的歌曲能帶給大家力量。歌單方面，我 自己就選擇了姜濤的歌，希望可以在這個show入面玩多一點自己成員的作品。其實今次選了一些自己想唱很久的歌，因為平時沒甚麼機會唱，但今天這個場景，令我覺得很warm（溫暖），有一種很舒服、回歸大自然的感覺，所以也想選一些比較warm（溫暖）和sweet（甜蜜）的歌。

Q：在這個音樂會中，你們最喜歡那一部份的演出?歌迷再看重溫時要特別留意那個 環節?

Jer：我覺得要看 Anson Lo 的跳舞環節，他在沒有冷氣的情況下，還要跳到身水身汗。還有 dancer 伴舞，大家一定不容錯過。

Anson Lo：講到我好像很厲害那樣...不要被他嚇到，我沒有那麼誇張，其實那時候花姐有問過我要不要帶 dancer，我說當然要帶，因為難得有一個show讓我可以做跳唱表演，一 定要做到最完整，所以這次就帶了四個dancer過來。大家重溫這個 LIVE 時，可以特 別留意 Jer 的《風靈物語》，這是他在solo時很少唱的歌，所以我今天也跟他說很有幸能聽到他在現場演繹這首歌。

Q：可以分享在這次音樂會中發生的趣事/蝦碌事嗎？

Anson Lo：我本身和Jer打賭，估我會唱錯幾多句歌詞，怎知最後我們都是打和，哈哈我們大家都唱錯。太緊張了，因為這個打賭我們要請大家食飯。

Q：2021已經過了一半，短期內想有什麼新嘗試?

Jer：我很想好像 Anson Lo 一樣出一首跳唱歌，不過只是想想而已，哈哈！

Anson Lo：我想出一首跳唱歌，因為對上一次出跳唱歌已經是年頭一月的《EGO》了，這幾個月都唱了很多次。現在我腦海內有一個想法就是跳唱的，不過真正下一首歌會是 cute cute（可愛的）的作品。

Q：相比 MIRROR 演唱會或單飛演出，這次兩位合作有什麼不一樣的感覺？

Jer：很少和 Anson Lo 在一些場合唱慢歌，亦都沒有太多機會見他坐定定的唱。

Anson Lo：好開心，很少機會和 Jer 兩個人一起唱歌，所以感覺是很奇妙。

Q：之前一齊拍節目的相處，你們有更熟悉對方嗎？兩位一起最常談到的話題是什麼？

Jer：我們一直都很熟悉對方，不是透過節目才開始熟悉。他的人比較慢熱，對著一些不 熟悉的人可能會比較保護自己。

Anson Lo：我覺得 Jer 都是慢熱的，記得出道頭半年我和他並不算有很多交流，去到《Mirror Go》在韓國的時侯才發覺我們好像打開了 Jer 的新世界，他原來會裝可愛，大家可能要承受一下了。

Q：Jer 現時被大家稱為貼心男友，有沒有被身邊的朋友詐型，拉高男朋友標準？

Jer：我覺得都是做回自己（Anson Lo 忍不住大笑），無論是鏡頭前還是鏡頭後，沒有刻意要拉高標準的。

Q：Anson Lo是跳得之人，而Jer就是實力唱將，兩人合體開音樂會在選歌方面有否出現分歧？

Anson Lo：Solo 部分就各自選擇自己歌或想唱的歌，合唱部分就選了幾首給大家選擇。本身我們聽開的歌路不太相同，可能要在短期內練習大家都認識/ 比較熟悉的歌曲，都挑選了數天。

Jer：我們提出了幾首歌之後大家都很喜歡，之後再從中選兩首，其實都不容易。

Q：花姐記者會後大讚 Anson Lo 經阿祖（梁祖堯）調教後開始敢於表達己見，以往會否因為不同標籤而感到自責或者不開心？以前有沒有被扣錯帽子的經驗？

Anson Lo：嘩！這個問題真是很深奧。以往中學的時候，大家都誤會了我，說我是一個「矮仔」，其實只是一個誤會，因為那時候還未發育嗎!表達意見方面，現在應該沒有這麼 慢熱吧。