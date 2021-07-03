聲夢傳奇｜李克勤「代」周柏豪做導師教路　何晉樂即成今集第一位

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-03 22:21

《聲夢傳奇》今晚一集（7月3日）進行第七輪比賽，戰況愈來愈激烈，文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）等7位學員需要爭奪最後六強席位。今集開始玩法亦隨之改變，25位評審可於學員唱歌期間隨時按綠燈，而獲最少綠燈的學員就會被淘汰，相當刺激。可能由於賽制改變，一向表現穩定的文凱婷、炎明熹和林君蓮表現均突然失準！

冼靖峰（Archie）打頭陣。（《聲夢傳奇》截圖）

今集由冼靖峰（Archie）以《昨遲人》打頭陣，早前被指唱歌沒有真感情，沒有與聽眾「connect」。賽前李幸倪（Gin Lee）教Archie如何透過唱歌去講故事。評審陳奐仁聽完後就直指：「唱得太大力，好明顯失咗音準。你明明設計咗好多故事，但係大力咗就變得生硬。」冼靖峰獲得18盞綠燈。

林君蓮（Kaitlyn）失準走音。（《聲夢傳奇》截圖）

林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤說當年參加《超級巨聲2》時自己也有同一問題。今次她特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己。李志則：「開頭第一二段都幾好，但係後面失準，你可能要查吓通勝，睇吓今日係咪『破音日』。」最後「蓮姐」的《如果我沒有你》獲得7盞綠燈，跌入危機區。

文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲《Bad Boy》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

不過就被評沒有性感的感覺。（《聲夢傳奇》截圖）

文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲《Bad Boy》出戰，由AGA江海迦擔任歌手導師。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加小小性感的感覺，更向Aeren親身示範。不過演唱後，評審王梓軒就直言：「一開始我係好想畀綠燈妳，一首充滿情慾及衝動的歌，我喺你首歌感受唔到。」最後文凱婷只獲得9盞綠燈。

玩法唔同咗。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）好sweet。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）由衛蘭（Janice）幫Chantel進行特訓。（《聲夢傳奇》截圖）

Chantel演唱《我這樣愛你》。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW王灝兒，今次由衛蘭（Janice）幫Chantel進行特訓，衛蘭亦大讚Chantel：「低音又超低，高音又超高，其實佢已經好好。」Chantel也形容Janice：「佢好似媽咪咁，好有安全感。」森美還笑說：「而家叫妳『初戀』就啱啦。」評審周錫漢聽完Chantel的演繹，大讚：「once again妳扯咗入去初戀漩渦入面，呢個係妳嘅magic，但係what next？呢個妳就要諗啦。」Chantel演唱《我這樣愛你》獲得23盞綠燈。

好聽。（《聲夢傳奇》截圖）

賽前炎明熹（Gigi）向導師JW王灝兒表示自己的聲帶受傷。（《聲夢傳奇》截圖）

賽前炎明熹（Gigi）向導師JW王灝兒表示自己的聲帶受傷，所以與李克勤和JW王灝兒討論後，決定降半個key出賽。Gigi一直被批評咬字有問題，JW王灝兒教她用「咬蘋果」的方法去改善。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指：「我第一次見到魂魄不齊嘅Gigi。」炎明熹的《吻别》獲得18盞綠燈。

真係有啲失準。（《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美（Yumi）以《狂野之城》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美（Yumi）以《狂野之城》出戰。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面，泳兒聽完Yumi的演繹後更感動得落淚：「我好想幫妳平反，妳唔止跳，其實唱歌都可以。」評審張佳添：「I love it！妳可以出道，直頭好似一個star咁。」Yumi最後獲得20盞綠燈。

視覺效果一流。（《聲夢傳奇》截圖）

張佳添：「I love it！妳可以出道，直頭好似一個star咁。」（《聲夢傳奇》截圖）

泳兒聽完Yumi的演繹後更感動得落淚。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。（《聲夢傳奇》截圖）

導師周柏豪反而較「清閒」：「喺唱歌方面我唔使點樣指導佢，反而我今次着重幫佢做好心理建設。」（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。Rock今次選唱李克勤的歌曲《我不會唱歌》，更獲克勤親自教路：「首歌唔係玩音域，而係睇緊唔緊音樂，同埋抖氣位，個成敗就係你熟唔熟首歌。」 擔任Rock導師周柏豪反而較「清閒」：「喺唱歌方面我唔使點樣指導佢，反而我今次着重幫佢做好心理建設。」最後何晉樂獲得24盞綠燈，成為今集第一位，而林君蓮（Kaitlyn）成為今集被淘汰的學員。

何晉樂（Rock）由上一回合的11盞綠燈，到今集獲得24盞綠燈，成為第一位，真是進步神速！

Rock今次選唱李克勤的歌曲《我不會唱歌》，更獲克勤親自教路。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）由上一集的11盞綠燈，到今集成為第一位，獲得24盞綠燈，真是進步神速！（《聲夢傳奇》截圖）