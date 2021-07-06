三台收視報告｜《大叔的愛》破紀錄　《刑偵日記》觀眾過檔？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-06 00:00

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月28日至7月4日。今次的重點當然是放在ViuTV新劇集《大叔的愛》，早前已傳出在首播日，最高一刻的收視高達約8點，創下非常好的成績。雖然收視報告上並未有8點這個數字，但依然是ViuTV近來的最高收視。

在講《大叔的愛》之前，先講講TVB，因為同一時間也有一套重點劇上映，就是王浩信與惠英紅主演的《刑偵日記》。這部劇集非常重卡士，而且劇情也是非一般TVB套路，不過看來觀眾未接受到，首周收視只得17.5點，雖然比再上一周的《欺詐劇團》（15.6）上升約2點，但比起上時段的《寶寶大過天》低了接近約4點，即是約有26萬人看完《寶寶大過天》便轉台或熄電視，《刑偵日記》的吸引力暫時未能發揮。

《刑偵日記》質素唔差，但可能未必啱TVB受眾。（劇照）

在綜藝方面，《聲夢傳奇》已經成功養了一班捧場客，17點左右的收視已經維持了好幾個星期，而參賽者們的討論度在網上也愈來愈大，證明《聲夢傳奇》雖然未算好成功的收視，但亦算是交足功課。而昨晚暫時代替《開心大綜藝》，首播的《明星運動會》錄得16.9收視，成績只屬一般。

《明星運動會》最精彩一幕，就是仙氣郭栢妍射箭。（IG@rositakpyy）

+ 8 + 8 + 8

到ViuTV部份，《大叔的愛》首播錄得6.4點，是自三台收視報告公開以來，暫時最高的收視。《大叔的愛》成功之處，除了有三位MIRROR成員演出，令到一班「鏡粉」盡力撐場之外，劇中還有兩位曾是TVB中流砥柱的演員—黃德斌和簡慕華，兩人很自然地會將一班TVB粉絲吸引過來。加上劇情輕鬆搞笑，比起TVB同時段播放比較沉重的《刑偵日記》，更容易吸引一班只想茶餘飯後輕鬆一下的觀眾，造成了此消彼長的局面。

《大叔的愛》走輕鬆路線成功吸引觀眾。（劇照）

綜藝方面，最後一周的《調教你MIRROR》錄得4.5點，全節目平均4.5點，在ViuTV來說是一個不錯的成績，因為《嫌疑事件簿》只得2.3點，《造美人》頭15集有3.1點。兩日前的《造美人總決賽》錄得4.3點，比之前這個時段的節目有所提高。

即睇詳盡收視報告：

+ 3 + 3 + 3

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