Netflix｜楊紫瓊參演《獵魔士》前傳　飾演劍精靈部落最後倖存者

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-07-08 12:19

Netflix 奇幻劇集《獵魔士》（The Witcher）前傳劇集《獵魔士：血之起源》（The Witcher: Blood Origin，中文劇名暫譯）公開全新加盟演員，《臥虎藏龍》、《星際爭霸戰：發現號》女星楊紫瓊將加入《獵魔士》宇宙，飾演名為 Scian 的劍精靈角色。

《獵魔士：血之起源》故事設定在《獵魔士》事件發生的 1200 年前，聚焦第一位狩魔獵人的起源，以及造成大災變的「天球交會」（或譯「天球交匯」、「天體交會」，The Conjunction of the Sphere），此現象讓不同維度的物種有了交集，各種生物因而聚集在同一片大地上。

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Scian 是她所屬劍精靈游牧部落的最後倖存者。她的劍術無人能敵，但她承受失去的苦痛也同樣無人能體會。當有個機會能取回自她部落被惡意奪走的聖劍時，她毅然決然地踏上一場將改變這塊大地的致命之途。

官方原先曾宣布《末日孤艦》、《暗夜飛行者》女星Jodie Turner-Smith將擔任劇集主演之一，飾演勇猛的戰士Eile。但後續因為檔期衝突的緣故，只得退出劇集，目前尚未宣布新的人選。

《獵魔士》節目統籌Lauren S. Hissrich以及編劇Declan de Barra擔任此劇監製，後者同時為節目統籌。原著作者Andrzej Sapkowski則擔任創意顧問。

除了《獵魔士》及前傳劇集《獵魔士：血之起源》外，Netflix 也確定將製作動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》（The Witcher: Nightmare of the Wolf，中文劇名暫譯），帶觀眾回到日益動盪的大陸，看它所面臨到的新的威脅勢力。《獵魔士：血之起源》為共六集的迷你劇集，尚未公布上線日期。

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