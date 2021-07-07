大叔的愛︱呂爵安盧瀚霆跳主題曲拼舞技　黃德斌壓力大：唔好搞我

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-07 17:45

ViuTV劇集《大叔的愛》眾演員黃德斌、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、簡慕華、陳子豐、練美娟等人早前齊集為劇集拍攝片頭主題曲《突如其來的心跳感覺》，舞步則由肥仔（梁業）所排。由於要跳舞，黃德斌於片場不時嘆氣，更趕已完成拍攝的演員離開，場面搞笑：「叫佢哋快啲走，唔好搞我啦，因為好大壓力啊！導演話得就得喇，但係自己就覺得可以好啲，頭先叫做『做咗動作』囉，畀多啲時間我排練，可以向歌舞戲呢個目標出發。」

黃德斌版嘅大叔好得意啊！

呂爵安、盧瀚霆、邱士縉雖然精於跳舞，但NG次數竟比同場的練美娟（娟姐）和徐㴓喬（Asha）多，Edan認叻話自己表現比隊友佳，但反被Anson Lo指責「計較」：「跳舞呢樣嘢，我一向都好敬重Edan，所以輸畀邊個都冇咩所謂，都唔知Edan比較嚟做乜，呢個世界真係太多競爭喇。」Edan亦不甘示弱話教對方兩招跳好啲。Stanley就話呢日演員齊集，但幾乎不認得黃德斌：「因為佢剃咗鬚，真係怪怪地，成個人後生晒又靚仔咗。其實今日大家見面有點怕醜，要啲時間Warm Up，好快就返翻去拍劇個氣氛。」

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現場練美娟信心十足，但當導演要求她打頭陣時，卻以補妝為由推隊友上陣：「因為真係驚驚地，要拍埋MIRROR一齊跳，但導演都話叫我表情為重，呢方面我做得好足！今日最後一日拍攝，但唔會唔捨得啦，一來成日都會見面，而且我有信心會開第二季，到時又會見面。」而同場的陳子豐自嘲年紀大，增加跳舞難度：「其實做咩表情我都諗好晒，但係要我記Step就有難度，話晒都四十歲去到中年，未必夠MIRROR啲後生仔嚟。」