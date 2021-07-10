42歲羅泳嫻懷孕6月仍帶客睇樓　轉行做地產：喺電視台好井底之蛙

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-10 00:01

藝人風光背後往往背負住不少生活壓力，不少人都會及早選擇引退或者發展副業，久未露面的TVB藝人羅泳嫻雖然與TVB仍有合約在身，但在2018年毅然決定轉行做地產代理，入行短短3年就戰績彪炳。至於感情方面，羅泳嫻失婚後，又遇真命天子並升呢做媽媽。

羅泳嫻轉投地產界後發展順利。（受訪者提供）

現年42歲的羅泳嫻於2001年加入TVB，入行20年參演過90多部劇集但大多以配角為主，其中在《金枝慾孽》中所飾演的「陳妃」一角，與鄧萃雯的對手戲備受矚目。另外，在《心戰》角色「倫慧晴」、《回到三國》「糜夫人」一角，以及《金宵大廈》的「露比媽」同樣表現亮眼。回顧自己的演藝生涯，羅泳嫻接受《香港01》訪問時坦言自己的際遇並不差，但仍想出外闖一闖：「其實嗰陣時我工作量都OK，又可以做日文MC，但我唔可以一世喺電視城，究竟我個人出去闖一闖會喺點呢？呢個係我轉行一個好重要嘅目的。」

羅泳嫻在《金枝慾孽》中所飾演的「陳妃」，一角，與鄧萃雯的對手戲備受矚目。（網上截圖）

羅泳嫻目前與TVB簽part time合約，被稱為「6騷制」。（羅泳嫻FB照片）

雖然羅泳嫻畢業於日本山野美容藝術大學，曾在美容國際大賽勝出獲得兩大獎項，但她偏偏選擇從事地產行業從頭開始：「我覺得做地產好學到嘢，見識嘅層面比電視台多，覺得以前喺電視台嘅時候好井底之蛙。」在懷孕6個月時，羅泳嫻仍堅持帶客人睇唐樓連天台，相當專業：「一邊行一邊傾，足足行咗5棟大廈，客人都話頂唔順。」而羅泳嫻認為轉行做地產代理絕非放下身段：「我衷心祝各位找到自己喜歡嘅工作，保持熱情唔好怕辛苦、受氣、挨鬧、失望和失敗感，因為永遠會出現，所以學習面對和學習解決問題。」

當時懷孕6個月！（受訪者提供）

羅泳嫻在《金宵大廈》中飾演「露比媽」，與李施嬅是競爭對手。（微博/@羅泳嫻）

感情方面，羅泳嫻於2002年因參演《黑夜彩虹》與吳啟華擦出愛火花，其後發展成情侶。可惜，翌年10月有報道指吳啟華北上尋歡，羅泳嫻接受傳媒訪問時便指自己力撐男友，可是兩個月後女方向外表示已與男方和平分手。對於這段感情，羅泳嫻激罕講道：「呢一個人我就唔係好想提起佢，第一唔係令我最難忘，想當年分開嘅時候佢會覺得我呀咁紅，同過你一齊益咗你啦，因為都帶咗啲知名度畀你啦！佢曾經講過呢句說話，所以我隻字不提，我做人係有骨氣，佢又唔係我最難忘，唔專一嘅唔啱嘅咪ByeBye囉。（會唔會都祝福對方？）我一定祝福佢喇，買樓記得搵我呀！」

羅泳嫻不願提及前度吳啟華。（微博照片）

羅泳嫻當年青春逼人，與吳啟華拍拖僅1年多。（VCG）

羅泳嫻在2011年與拍拖多年的德國男友Daniel結婚，可惜經歷數年婚姻，二人正式於2017年離婚。之後，羅泳嫻就遇到從事地產的男友並有了二人的愛情結晶：「鑑於疫情關係，我哋都有共識生咗BB先，嚟緊會註冊先，疫情好啲再搞返個Party，老公真係對我好好。」

羅泳嫻目前生活美滿。（羅泳嫻FB照片）

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