無綫節目表大執位　成個星期黃金時段連播綜藝節目極罕有

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-11 19:55

TVB和ViuTV近來接連有「電視大戰」，TVB以重頭劇《刑偵日記》迎戰ViuTV的《大叔的愛》，前者燒腦，後者輕鬆，爭取不同的觀眾收看。不過有指有7月19日的一個星期起，TVB將會在節目表作出改動，一改過往於黃金時段播兩套劇的安排，8點半開始劇集讓路給綜藝節目。

《刑偵日記》的風格跟以往的TVB劇集不同。（《刑偵日記》劇照）

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在上星期公布的收視報告中，TVB方面，由王浩信與惠英紅主演的《刑偵日記》首周收視只得17.5點，而ViuTV的《大叔的愛》首播錄得6.4點，是自三台收視報告公開以來，暫時最高的收視。《大叔的愛》成功之處，除了有三位MIRROR成員演出，令到一班「鏡粉」盡力撐場之外，劇中還有兩位曾是TVB中流砥柱的演員—黃德斌和簡慕華，兩人很自然地會將部分TVB粉絲吸引過來。加上劇情輕鬆搞笑，比起TVB同時段播放比較沉重的《刑偵日記》，更容易吸引一班只想茶餘飯後輕鬆一下的觀眾，造成了此消彼長的局面。

《大叔的愛》播出以來大受歡迎，將會播到7月16日。（《大叔的愛》劇照）

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而TVB的《寶寶大過天》將於7月16日播完，有傳黃金時段兩線劇集會自7月19日起黃金時段會改播綜藝真人騷。《香港01》記者向TVB企業傳訊部查詢，有關方面回覆道︰「配合7月23日至8月8日轉播《2020東京奧運會》，翡翠台於7月19日至22日作特別安排，連續四天晚上8時30分至10時15分分別安排播映四個特備節目，周一《聲夢傳奇决賽》、周二《明星運動會》壓軸一集、周三《盛．舞者》决賽、周四《全城迎奧運》。原定晚上9時30分播映之劇集《刑偵日記》則順延至10時15分播出。」即是全部劇集被踢出黃金時段。

另外，企業傳訊部表示︰「奧運比賽期間，翡翠台於晚上8時作直播，是以《東張西望》及《愛．回家之開心速遞》將提前於晚上7時及7時30分播映。」

《明星運動會》最精彩一幕，就是仙氣郭栢妍射箭。（IG@rositakpyy）

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