雞排妹鄭家純發「道歉文」被指威脅正宮　FB即時回應：我是在幫她

雞排妹鄭家純近日遭台灣媒體偷拍和保時捷男過從甚密，但保時捷男其實另有對象A女，A女受訪還爆料9月婚禮告吹，雞排妹在社交平台發長文解釋和保時捷男的關係，也表示不知道保時捷男有正牌女友，她和保時捷男「有感情和信任，但沒有佔有慾」，她並說看過保時捷男對別人發火的樣子，勸戒正宮的發洩最好到此為止。



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不過大部分網友對她的說法並不買單，有網友質疑「妳最後兩句話，那男的會對妳所謂的其他人發火？是指所謂的A嗎？如果他會這樣對待現任，妳也不必對他有太高的評價，要懂得保護自己，不要因過往一些好的感受蒙蔽理性」，雞排妹親自回應「老實說，所謂現任女友也是A女單方面說詞」，看來似乎另有隱情。

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而另一位網友也留言「性騷擾事件還可以挺妳，這次就真的說不過去了，還說發洩到此為止就好？標準得寸進尺」，雞排妹則回「旁人可能看不懂，但這篇是在幫那位女性」，更讓人覺得霧裡看花。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】