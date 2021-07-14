李彩華等網紅開直播被嘲自貶身份　關美顏曝露真面目超嚇人

現年37歲的李彩華已經在內地發展多年，2011年憑藉劇集《回家的誘惑》飾演小三艾莉入屋，雖然劇集已播畢10年，但仍然令不少網友難以忘記。近日，她就在社交網站開直播同網友互動，沒想到出現大烏龍竟然關掉美顏功能，將真面目曝光人前的她，狀態差到似老了十歲般驚嚇不少網友。

李彩華因為《回家的誘惑》而大受歡迎。（劇照）

每當李彩華的出現她總離不開艾莉這個角色，即使她是次開直播預告有神秘嘉賓出現，大家都會離不開猜測是不是《回家的誘惑》演員會出現，可想而知該劇的影響力多麼的大。

在直播期間嘉賓久久未出現，李彩華就一直拖延時間同網友閒聊，最後出現的並不是《回家的誘惑》的演員，而是最近靠模仿林心如打開知名度的網紅「小林心如」，令不少粉絲相當失望。而正因為身為明星的李彩華，竟然要等網紅的行為，令不少網友覺得她有自貶身價的感覺。

李彩華同「小林心如」一起開直播。（微博圖片）

另外，在直播的時候李彩華明顯地開了美顏功能，五官相當精緻﹑皮膚白裡透紅根本零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華竟不小心關掉了美顏功能，真面目盡露人前。在零美顏的情況下可見，李彩華化上了大濃妝，一雙眉毛特別粗糙，鼻子部份陰影化得非常重手，法令紋明顯，蘋果肌異常堅挺，整個人看上去好像戴了一張假面具，給人感覺像老了十歲有一陣「美魔女」味道。

關掉了美顏的李彩華好像老了十歲。（微博圖片）

雖然開直播真面目被嘲諷老了許多，不過李彩華擺脫直播妝，顏值同身材完全不輸時下年輕女明星。特別是一雙長腿非常吸睛，近日一連上傳多張最新美照的她，手持波捧糖露肩又露腿大擺可愛既性感的pose，盡現青春少女活力，獲得不少網友激讚。

擺脫直播妝的李彩華顏值同身材完全不輸時下年輕女明星。（李彩華微博圖片﹑微博圖片）