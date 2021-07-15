阿Sir早晨｜簡珮筠初出道曾被力捧　97年退出娛樂圈開化妝品公司

27年前播映的無綫（TVB）青春劇集《阿Sir早晨》現正於翡翠台深宵時段重播，該劇卡士強勁，除了有「四大天王」的黎明做男主角之外，更有剛當選港姐季軍的李綺虹以及當年初出道滿面青澀的古天樂及宣萱。在劇中飾演黎明細妹兼古天樂女友「祝中平」的簡珮筠，在90年代紅極一時，在《神鵰俠侶》及《刑事偵緝檔案III》等經典劇集都能見到她的演出，不過她於1997年後已退出娛樂圈。



簡珮筠在90年代紅極一時，她於《阿Sir早晨》飾演黎明細妹兼古天樂女友「祝中平」。（《阿Sir早晨》影片截圖）

簡珮筠於1994年，即21歲時加入TVB，隨即得到多個拍劇及主持的機會，《阿Sir早晨》是她拍的第二部劇集，她演過最經典的角色，不得不提《神鵰俠侶》中的「陸無雙」以及《大鬧廣昌隆》的「陸曉彤」。然而，正當她事業更上一層樓之際，於1997年毅然退出娛樂圈轉行從商。

簡珮筠出道第二部劇就與黎明有不少對手戲。（《阿Sir早晨》影片截圖）

簡珮筠當年與古天樂均為新人。（《阿Sir早晨》影片截圖）

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簡珮筠離開幕前後曾在幾間護膚品公司工作，現年47歲的她已自立門戶開護膚品及化妝品品牌公司，更是一間瑞士護膚品牌的亞洲總代理執行董事。不過，她的女強人之路並非一帆風順，她於五年前與護膚品生意的拍檔陷入糾紛，更曾對外表示因受對方滋擾而兩度小產。2017年，簡珮筠疑因為商標問題被一間公司入稟高等法院追討26.4萬瑞士法郎（約211萬港元）。

現年47歲的簡珮筠是一間瑞士護膚品牌的亞洲總代理執行董事。（LinkedIn）

簡珮筠（前排左二）雖然已經退出娛樂圈，但仍與不少圈中人有交情，她兩年前曾出席1995年版本《神鵰俠侶》台前幕後班底的聚會，古天樂、李若彤、雪梨、陳安瑩、駱應鈞及馮素波等都有出席。（微博：@李若彤）

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