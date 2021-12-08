67歲朱咪咪新加坡大屋曝光　擁一整櫃金器相當奢華

現年67歲的朱咪咪多年來以歌影視三棲發展都極之成功，由於疫情的關係，她暫時離港，返到新加坡與兒媳同住享清福。早已名成利就的她身家豐厚，有傳她在新加坡、馬來西亞以及和香港有八九套房子，身家數千萬。早前她就在抖音曝光新加坡大屋，一整櫃金器相當奢華。

朱咪咪接受《香港01》訪問時曾笑指︰「其實我個人冇所謂，邊度有錢搵我就去㗎啦！」（資料圖片）

朱咪咪更將家打造成錄音室！（FB圖片）

朱咪咪的兩層半豪宅很寬敞，整體裝修風格簡單而不失溫馨，很有家的感覺，客廳旁邊還擺了一個大櫃子，一整個櫃子都擺滿了金器，非常奢華。而飯廳放了一個大飯桌，飯桌旁的櫃子上放了三個超大的福祿壽雕像。而雜物房就放了整牆汽車方向盤，她解釋道，這房間原來是客房，但兒子很喜歡玩車，現在已經成了兒子收藏室。

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朱咪咪曾稱相當喜歡這間大屋，更稱參觀完即日就還價落訂了，當中她最喜歡就是樓上三間房分別都有獨立廁所，而且環境清幽。

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