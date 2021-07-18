阿女又戀嚟︱主播齊過檔ViuTV覓男友　鍾慧冰要求女婿有錢又靚仔

ViuTV全新戀愛真人騷《阿女又戀嚟》將於下周一（19日）晚上10時30分首播，並由練美娟（娟姐）擔任主持。父母一心想寶貝女嫁得好，對好男友、好老公自有定義，而現代女性只求跟另一半夾得埋。兩代人的思想、愛情觀及擇偶條件各異。節目邀得4個家庭參與，與30名精壯英俊的男士進行配對，各家庭共選2名男士，1名是阿女的自選人物，另一名則是由父母欽點，阿女則會與2名「男友候選人」雙線發展1個月，而阿女拍拖時，父母則會用上帝視覺，全程偷窺阿女拍拖，點評「男友」甚至是阿女的表現。「父母之命」對「自由戀愛」，到底結果會怎樣呢？



《阿女又戀嚟》將於下周一（19日）晚上10時30分首播，並由練美娟（娟姐）擔任主持。

節目甫開始，父母率先在相睇牆，憑男士的相片及簡單介紹，為女兒揀選合適人選。大部分家長為女兒揀對象時都心大心細，過程中不停揣摩女兒的喜好。每對父母將有3名心水人選，逐一見面了解後，便會從中揀選1名男士與女兒拍拖。曾是香港小姐的鍾慧冰（冰姐）亦有參加節目，並為女兒林靜莉（Jeannie）擇偶，希望未來女婿「最好有錢又靚仔」，一向腦轉數甚高的冰姐以「你啲字咁似小學生嘅！」、「點解你化妝咁濃嘅？」及「你月入兩三萬，夠唔夠應付拍拖支出？」當面點評3位候選心水男士，內容非常啜核，令各位男士相當緊張！

點擊圖輯睇仲有邊4位女神參與，其中三個都係過檔主播？