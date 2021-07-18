盛舞者｜麥秋成去奧運站影人跳街舞　驚動港鐵高層累練舞者被趕走

TVB跳舞真人騷《盛舞者》現正熱播中，日前其中一集播出節目導師之一的麥秋成，與攝影團隊去到港鐵奧運站拍攝一班街舞者練舞的情況，並表示「好正呀呢度，呢度雖然我冇嚟過，但個氣氛好有以前我哋練舞時嘅感覺」。然而，卻有網民表示自從節目播出這一段之後，港鐵加派職員駐守奧運站，趕走經常在該處練舞的人，狠批TVB不但無法推動街舞文化，更連累一班找不到練舞場地的人要被迫搬遷。



麥秋成就展與攝影團隊去到港鐵奧運站拍攝一班街舞者練舞的情況。（Instagram：@mcshing）

有網民表示，當日之所以有職員到場趕走練舞者，是因為《盛舞者》播出後驚動港鐵管理層，並指責TVB欠周詳考慮就播出相關片段：「其實TVB仲揀喺奧運拍，呢個位擺到明係唔畀跳，提議去奧運拍攝班友係冇責任定冇腦？真係唔衰唔話邊個，但而家真係影響咗本身喺度跳舞嘅人！」事件在網上不斷發酵，引發愈來愈多網民加入狠批節目組做法不當，更直踩節目想宣揚街舞文化不果，更反而引起反效果，連街舞者僅有的練習場地都因此被沒收。

麥秋成聲稱自己去拍攝前並不知道奧運站有這麼多練舞者。（《盛舞者》影片截圖）

網民表示，當日之所以有職員到場趕走練舞者，是因為《盛舞者》播出後驚動港鐵管理層。（Instagram：@dancememe.hk）

麥秋成得自事件後「割席」，留言表示去奧運站並非自己的提議，亦承諾會盡力協助受影響的街舞者：「當天拍攝還有達仔（狄以達），君馨（王君馨），目的是去跟隨節目組的安排訪問一位街頭舞者。雖然拍攝這個地方並不是我的建議，但身為這個節目嘅其中一位導師，我覺得應該也需要爭取一點事情！我會與相關機構嘅管理層聯絡，希望他們明白街頭舞蹈藝術。我會與製作節目組聯絡，也請他們協助解決問題。在我個人方面，當天拍攝的時候知道這個地方已多年有很多舞者在這裏練習，我心裏更衷心讚嘗（讚賞）。製作團隊內也有很多其他舞者，我相信他們也是始料不及。」

麥秋成得自事件後留言，更一併tag了狄以達及王君馨一起關注該事件。（Instagram：@mcshing）

他又表示假如推廣藝術變成封閉藝術，是一件很可悲的事情，因此他承諾會盡力提供協助，更一併tag了狄以達及王君馨一起關注該事件。然而，卻有不少網友不賣帳，認為他聲稱「聯絡管理層」根本一點用處也沒有：「你估佢哋會話：『咁好喇，我開番個場畀你哋跳』係咪真係唔用腦？」