吳亦凡性醜聞懶人包！一文看清全部情慾對話　流量小生一晚玩完

吳亦凡翻了車，50年後我們再回頭看，這會是中國娛樂圈歷史性的一刻。從韓束、立白、騰訊視頻到保時捷、LV，短短一天裡，吳亦凡幾乎失去了他所有的廣告代言。即使時間倒回上週末，可能也不會有人料到，網友都美竹的爆料會產生這麼大的殺傷力。



隨著越來越多的“受害人”登場，到現在已經有近20位女性公開對話截圖等證據，聲稱被吳亦凡以發生關係為目的，用各種套路“選妃”、誘騙。

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一場桃色風波質變成了嚴肅的社會惡性事件，背後則是經紀公司、商業品牌、公關行業的暗流湧動，在社交網路上展開拉鋸。無論最後警方是否介入，不誇張地說，我們都在目睹一場“地震”的發生──甚至這會像當初劉曉慶逃稅一樣，成為中國娛樂圈史上無法抹去的一筆。

當50年後，孩子們問起流量明星是什麼時候退出歷史舞臺的，7月19日的吳亦凡，就是塞拉耶佛的槍聲。因為從這一天開始，人們終於意識到，“流量生意”可能已經到頭了。

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一、流量的權力，被資本收了回去

哲學家傅柯這樣描述過“權力”：權力不是一種擁有它就能統治、控制別人的物，而是一種網路──各種因數相互交錯，行使權力的同時也在被權力控制。

在這些年輕女性們的指控中，吳亦凡就是一個行使權力的角色，只要在酒店房間裡發令靜候，手下的“工作人員”會用各種套路騙來姑娘送上門。這樣的權力，是誰給的，誰就能拿回去。

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資本、明星、粉絲圍成一個圈，一同做起了名為流量的這門生意。無論是商業品牌還是大平臺綜藝節目，砸重金投資的是明星這個人，更是他背後擁有的海量粉絲的消費能力。

在7年裡，吳亦凡給近40個商業品牌代言過，商業價格和片酬居高不下，收入過億屢進福布斯名人榜。相比毫無建樹的音樂才華和演技而言，這些數字才是他的價值所在，也是他膨脹的資本。很多人會驚訝，這次的事件還沒有到法律介入的地步，怎麼金主們就慌忙集體撤離？是不是他們知道了什麼大眾不知曉的內幕？

其實，作為愛惜羽毛的商業品牌來說，這樣是再正常不過的操作。尤其在當下越來越嚴苛的輿論環境下，如果不及時割席，隨時都會被巨大的流量反噬。更尷尬的是，在吳亦凡被爆出的各種套路中，還有許諾給女方廣告代言，以及把手邊的代言商品當禮物相送的橋段，沒有哪個奢侈品牌願意自己的名字出現在這種對話方塊裡。

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二、明星醜聞的後果從未如此嚴重

除了LV宣佈“暫停合作，等待調查結果”之外，其他大部分代言品牌都明確表示結束了雙方合作關係。這樣的撕破臉，當然不可能沒有代價。撤物料、換代言人、商品下架等等還是其次，關於合同本身，就涉及到天價數字的賠償。

成熟的商業品牌在與藝人簽訂基本上都會有補充條款，例如藝人一旦做出了嚴重損害品牌聲譽的行為，品牌有權終止協議並要求退還、賠償，這是業內常識。所以吳亦凡到底有沒有犯錯，對民眾來說可能無所謂，但對真金白銀的流量生意而言可就太重要了。更麻煩的還有影視作品。

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吳亦凡主演的《青簪行》在去年煞科，本來不久後就要上線。這是騰訊視頻的S級專案，投資近3億人民幣。風波一出，企鵝影視、新麗電視兩大片方股價應聲下跌。如果《青簪行》無法上映，不只蒸發3億人民幣投資，檔期內騰訊視頻的一票廣告客戶也要面臨大出血。所以，回到吳亦凡這邊，雖然在聲明中表示自己沒有違法犯罪，但從結果來看，這位曾經的流量天王已經玩完了。

三、他是曾經的流量標準

說吳亦凡是流量明星的標準，除了粉圈裡天天把“主子”掛在嘴邊的小朋友之外，恐怕沒人能夠否認這一點。

從2012年在韓國EXO出道，到2014年和SM鬧翻回中國，以他為代表的返國四子是最早吃到流量紅利的一批明星。同樣是韓國頂流歸來，前輩韓庚就沒能在相同的路徑上大鳴大放。在中國偶像練習生風潮興起之前，吳亦凡就牢牢地卡住了身位，無論是商業代言還是電影資源都是最優配置。

徐靜蕾、管虎、馮小剛、周星馳等大佬一步步圓了他的演員夢，《有一個地方只有我們知道》、《老炮兒》、《夏有喬木雅望天堂》《、西遊伏妖篇》……他把流量注入了大銀幕，華誼兄弟們賺得盆滿缽滿。

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藉著這樣的資源和聲勢，吳亦凡甚至半隻腳踏進了荷李活，在《極限特工》和《星際特工》這樣的爆米花電影裡露臉，中國票房還都不錯。

至於他心心念念的音樂事業，雖然沒有什麼能拿得出手的個人作品，但實事求是地說，《中國有嘻哈》系列綜藝開啟了國內說唱音樂的市場，給了一眾地下Rapper階級躍升的機會，算是功勞一件。從某種程度上來說，無論中國娛樂產業玩法怎麼更新換代，吳亦凡這個名字就是和流量明星牢牢掛鉤的。

“流量紅利衰退”喊了許多年，而如今，標準性的人物鬧出了大負面，資源和資本們看到了如此嚴重後果，多少總會意識到，流量這門生意終究是做到頭了。

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四、流量明星如何安全著陸？

人們總說“有多少人愛你，就有多少人恨你”，但在流量明星的世界裡，愛你的人是眼前的小圈子，圈子外可鋪天蓋地都是厭惡。前面說的資本x明星x粉絲的這套玩法，也只在這個小圈子裡才玩得轉。就好比孫悟空出門化齋時給唐僧在地上畫的那個圈，但凡踏出圈子一步，後果都不堪設想。

吳亦凡就是典型，被眼前的小圈子圍了起來，被盛讚和吹捧包裹，聽不到半點壞話，圈外的黑子們無法傷我半分。而，人們看過聽過的好東西多了，這樣的圈子，自然就在自我膨脹中被淘汰了。

這個時代的流量明星，追求的其實就是四個字——安全著陸。

成功的例子不是沒有。同樣是站在第一批流量明星的位置上，TFBOYS的幾個孩子就做得不錯。王源和易烊千璽在成年後，演技都肉眼可見的突飛猛進。童星的飯吃不了一輩子，要在演藝圈而非娛樂圈立足，還是要有些拿得出手的本事才行。

在這個浮躁的時代，人們更需要的是好演員、好歌手，而不是出賣色相靠軟色情和商業運作牟利的流量偶像。怎樣才能在還能躺著吃流量紅利時看清自己，不被資本裹挾，及時功成身退換賽道？這些問題，看來吳亦凡始終沒能想明白，也沒機會想明白了。

當吳亦凡未來淡出了人們的視線，偶然再提到這個名字時，你能想起他的哪些電影或音樂作品嗎？也許到時候能記起來的，只有這一次的“選妃”醜聞了。這就是最大的可悲之處。

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