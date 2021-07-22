Netflix公開《性/生活》每集情慾場面時間點　趁機重溫男主角全裸

改編自 B.B Easton 的半自傳小說《性／生活》（Sex/Life），近期在 Netflix 播出後受到大舉討論。悉因是在社會道德界線下做出越矩之事隔外令人浮想聯翩，追逐著某種程度上的「性解放」之外，其男主角與女主角在現實真的擦出愛的火花，亦可是備受注目的「番外篇」。



相關圖輯：《性／生活》男主角Adam正面全裸轟動全球 劇迷驚訝：係咪後製？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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不過主題還是得拉回主軸，稍早前 Netflix Taiwan，便整理出《性生活》劇情中的刺激點，帶來 1- 8集中的「情慾場面時間點」。倘若看完的朋友亦可記錄以下時間重新回顧一番，可謂是相當貼心。

👇👇👇點圖放大看重溫《性生活》情慾場面👇👇👇

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《性／生活》已在 6 月 25 日於 Netflix 上架，目前是 TOP 10 中的大熱影單之一，尚無觀看的影迷們，不妨盡速前往瀏覽。

Netflix Taiwan整理出《性／生活》劇情中的「刺激時間點」（ig@netflixtw）

同場加映：美劇大數據｜《性／生活》憑情慾場面收視飆升 成全球排行榜冠軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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