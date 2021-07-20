吳亦凡性醜聞牽涉遊戲界　一首歌曲被《Just Dance舞力全開》下架

吳亦凡桃色風波燒不停，與他合作的廠商陸續宣布解約，不僅代言掉光，主演內地電視劇《青簪行》也因騰訊正式宣布解約，恐無望播出。而風波不僅影響影視作品及代言，就連遊戲界都感受到這次風波的威力，將其歌曲下架！



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遊戲發行商Ubisoft Entertainment旗下熱門舞蹈遊戲《Just Dance》於去年登上中國大陸，推出中國版《Just Dance》，並收錄獨享的華語歌曲，其中就包括吳亦凡的〈大碗寬麵〉。不過，Ubisoft Entertainment官方微博「UBISOFT育碧」於20日下午發出聲明，寫道：「育碧致力於為玩家提供積極健康的遊玩體驗，決定從《Just Dance》國行遊戲本體和舞力無限曲庫中下架吳亦凡先生的〈大碗寬麵〉及相關版本。」並表示會為玩家提供其他中文歌曲作為補償。

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網友看到消息直呼「好傢伙」、「這波必須支持」、「反應挺快的」，還有網友已開始推薦可以加入哪些中文歌。

Ubisoft宣佈從《Just Dance舞力全開》下架吳亦凡的歌曲〈大碗寬麵〉。（遊戲截圖）

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