Anson Lo與同性密友報道被翻炒　排舞認識讚對方細心

組合MIRROR大紅大紫，成員感情狀況多人關注。近日在港版《大叔的愛》中演出櫃美男子凌少牧的Anson Lo（盧瀚霆），今日再被報道指曾經出櫃，與劇中角色相同。

日前連登討論區再次流傳約5年前一篇關於Anson Lo的報道，當中Anson Lo承認與跳舞拍檔Kalok戀情，兩人由合作排舞認識，之後由約會發展至拍拖，Anson Lo在報道中讚Kalok細心，懂得照顧人。兩人曾經合作教跳舞，但不時會有爭執，最後有共識合作，各教上下半班工作爭拗。

只餘下兩人與其他朋友的合照。（IG@kaloklee_）

Anson Lo與Edan拍《大叔的愛》

Kalok當時透露第一眼見到Anson Lo時已覺得對方特別，故自己主動追求，拍拖初期每日見面。而Anson Lo則說試過跟女生拍拖但不適合，家人知道他出櫃時，曾有不滿，之後慢慢接受，相反，Kalok家人就採取不正面回應的態度，不表達接納同性戀的態度。

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翻睇Kalok的IG，16至17年仍有與Anson Lo份的大合照，雙人照則欠奉，18年開始Anson Lo已甚少出現。有網民覺得同性戀好平常：「其實我覺得同性戀真係好正常，甚至唔覺得要出咩櫃，點解個社會要咁多標籤，希望有一日大家都可以做真正既自己。」