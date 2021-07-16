減肥｜不用節食捱餓2周可減4公斤？日本流行3招洋蔥瘦身法消脂

有「蔬菜中的皇后」美名的洋蔥，富含維他命A、維他命C、鉀、鈣、鐵、硫化物、膳食纖維和槲皮素。不只可以提升免疫力，還能促進血液循環，加上熱量低，可抑制脂肪生成及增加脂肪分解，絕對是減肥好物，今天就來教你三種超實用洋蔥瘦身方法。



三種超實用洋蔥瘦身方法（按圖看清！👇👇👇）

+ 9

1. 簡易瘦肚湯

先推薦日本減肥專家藤井香江研發的「瘦肚湯湯底」，以2顆洋蔥、1條紅蘿蔔、1/4顆椰菜及1/4條白蘿蔔為基底，切成塊狀後加入蒜頭、生薑薄片。將所有蔬菜和泡水後的昆布倒入鍋子，加入150ml水煮至湯汁沸騰，轉小火煮半小時後熄火，燜煮十分鐘就完成了。這個湯底加入各種蔬菜，當晚餐吃即可，實測2周就能狂瘦3.6公斤，是不是很該收藏！

同場加映：洋葱營養｜黃皮助防癌紫皮洋葱抗衰老！3色洋葱大不同哪種宜生吃?

+ 10

2. 醋洋蔥吃喝瘦身法

第二個則是曾在日本掀起瘋狂的「醋洋蔥減肥法」，有女士一個月藉此瘦了9公斤。做法很簡單，先準備1個洋蔥，去皮去芯，沿纖維脈絡薄切。再將1000ml玻璃密閉容器熱水消毒擦乾，放入切好的洋蔥，放2至3湯匙蜂蜜，再倒入2杯半醋，米醋、蘋果醋、黑醋均可，蓋起放陰涼處，隔天就可食用。用法則有兩大步驟，第一，早晚吃一次醋洋蔥，每次約60克。第二，第三天後每日飲用約15毫升浸洋蔥的醋。

3. 洋蔥乳酪減肥法

日本健康食譜作家井上裕美子研發出「洋蔥＋乳酪」最強組合，可整腸、消便秘，還能變身櫻花妹推崇的「洋蔥乳酪減肥法」。藝人實測三餐飯前都吃一小碗，竟然在2周內瘦下4公斤。做法也很容易，半顆洋蔥切成薄片或小丁，靜置30分鐘。準備200公克無糖乳酪，加入洋蔥和半小匙鹽巴，均勻攪拌後，蓋起來冷藏一晚即可食用，有效期限為2到3天。

按圖看鑒別美味洋蔥主要方法︰

+ 7

相關文章：【電飯煲食譜】味噌洋蔥湯更入味2招 降血糖益腸道減疲勞7大好處

電飯煲味噌洋蔥湯食譜

延伸閱讀：

比168執行更輕鬆！一週兩天輕斷食「4：2刮油菜單」，１個月小腹肥肉大消風

【本文獲「TVBS」授權轉載。】