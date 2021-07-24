吳亦凡桃色醜聞惹「脫粉潮」　女粉絲集體移情呢個21歲內地小鮮肉

大陸男星吳亦凡因被大陸網美都美竹爆料，涉嫌設局誘騙未成年女性，風波越滾越大，現在連北京警方都出面處理，在官方公布的調查內容中，可確定的是吳亦凡和都美竹確實有發生過性關係，無疑打臉吳亦凡先前發言，讓他的粉絲紛紛炮轟掀起「滅亡性脫粉潮」，粉絲直呼不如改愛長相也同樣俊帥的陳飛宇。



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原先粉絲抱著相信偶像的態度，不願相信，直到官方、警察都證實才接受吳亦凡的惡行，讓歌迷心碎，決定脫粉，粉絲們更是自主分析可以改愛的男星，其中就包括外表與吳亦凡相似，2000年出生小鮮肉、有電影資源、個性潔身自愛的陳飛宇，陳飛宇同時也是大陸知名導演陳凱歌與演員陳紅的兒子，還有陳飛宇的粉絲製作一張「陳飛宇愛心車車」的貼圖，說要「收留傷心的小姐姐們」，引發熱烈迴響。

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