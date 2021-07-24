彭秀慧客串《小諧星》MV激讚Edan魅力愈浸愈濃　自肥學彈琴賺5千?

MIRROR成員Edan（呂爵安），周五（23日）推出第2首單曲《小諧星》延續電視劇《大叔的愛》熱潮，MV觀看次數在20小時內突破50萬，更登上YouTube發燒影片冠軍位置，除了請來女神周秀娜擔任女主角、飾演被Edan單戀的演員外，還請來彭秀慧（KP）及陸駿光分別客串導演及娜姐愛人一角，KP周六（24日）在個人IG寫上千字文，分享了拍攝心得之餘亦表達了對Edan的喜愛：「身邊有好多人鍾意Edan，尤其係拍嘢嘅朋友，大家都覺得佢可塑性好高，第一眼未必係最靚仔但係愈浸愈濃嘅魅力來自和藹可親嘅外表但係又才華洋溢，搞笑又得，認真又得。」



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KP透露Edan曾上過自己的課，不過因工作忙碌次數並不多：「仲係warm up階段，我覺得自己未真正認識佢，甚至冇認真傾過偈，希望我哋之後有機會好好認識下。」KP不忘大讚Edan在《大叔的愛》的表現：「演出真係令人好驚喜，要讚都好多人讚咗，佢嘅喜感同埋節奏感都係天份，仲要無包袱又坦誠，我作為觀眾真係好喜歡佢啊！再睇埋佢彈琴呀、唱歌呀、搞笑呀，內涵零死角呀！」咁鍾意，梗係不忘自肥啦，KP自爆：「嗰日拍MV捉住佢教我彈《E先生》嘅第一段，唔使畀$5000學費，賺咗！」

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