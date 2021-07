張家朗成為東京奧運男子花劍個人賽金牌得主。(高詩琦攝)

少年劍神張家朗7月26日,在東京奧運男子花劍個人賽勇奪金牌,全港市民都相當興奮﹗但賽事結束後, TVB主持代表陳約臨勁高音示愛惹來劣評,而且她與方力申上載張家朗比賽片段,更有侵權之嫌﹗

張家朗賽後TVB主持陳約臨連珠發問高調示愛,被指問題離地。(影片截圖)

張家朗走到媒體區接受訪問時,台下TVB主持代表陳約臨勁高音示愛:「我...我...我好鍾意你呀,點算?」惹來劣評,陳約臨事後企硬無做錯「只是問得比較細膩」,但隨後刪除發文片段,另外方力申亦有到花劍決賽觀戰更全程於IG直播。但有網友發現根據東京奧運「Terms and Conditions of Ticket Purchase and Use」第 33 條 (Filming),寫明「國際奧委會允許持票人以限制方式將在場館拍攝和錄製,內容只能用於個人、私人、非商業和非宣傳目的。但未經國際奧委會事先許可的情況下,不能上載至社交媒體、直播等。」至27日中午方力申已刪去直播片,但IG STORY中仍有張家朗比賽片段。

方力申7月27日中午刪除直播帖文,但IG STORY仍有涉侵權片段。(IG:@Alexfongliksun)

