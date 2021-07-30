古天樂旗下中韓女團SKYLE即將出道　首張專輯以四首歌出擊

古天樂旗下公司女團SKYLE原本計劃於本月19日出道，但出道前因工作人員被分類為密切接觸者，SKYLE延遲到8月4日發表出道專輯。今日（30日）SKYLE率先公開了出道專輯《FLY UP HIGH》的歌曲列表及Highlight音源影片，首張專輯將收錄主打歌《給我天使之翼》（FLY UP HIGH）、《DA DA DA》及2首Instrumental等，共4首歌曲。



古天樂旗下公司女團SKYLE將於8月4日發表出道專輯。

主打歌《FLY UP HIGH》是Trap Beat和EDM Bigroom聲音的POP R&B舞曲，中毒性強的旋律和SKYLE爆發性的主唱，強烈的節奏和充滿個性的Rapping讓人印象深刻。歌詞意味深長，所屬公司Good Luck Entertainment方面解釋道：「包含了被社會觀念及他人的視線（用黑暗表現）所束縛，讓失去真正自我的年青人尋找完整的我」。另一首歌《DA DA DA》則融合拉丁節奏與Trap的異國聲音的混合舞曲。SKYLE的魅力音色和唱功、groove的鋼琴演奏相結合，營造出夢幻的氣氛。

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SKYLE是由ERIN、CHAEHYEON、GINNY、UJEONG組成的四人K-POP女子組合，組合名是「(S)how the (K)inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode」的縮寫，意思是「青春開始美麗地起動，即將為K-POP開啓新一頁的組合。」

SKYLE

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