吳亦凡5年前早有前科！微博網民大搜查　原來唔止呃女粉絲上床？

撰文：聯合新聞網
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內地男星吳亦凡涉嫌強姦女性遭到內地警方拘留，傳出還有性賄賂、拍攝性愛影片、群交、毒品等9大罪狀，全案警察仍在調查，內地網友也沒閒著，發揮熱愛肉搜的能力，不斷被翻出他的黑料，原來吳亦凡在2016年就曾涉嫌違法攜帶許多假包包，在海關被扣留。

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微博網友爆出，吳亦凡當時從國外入境上海時，被海關查驗後發現攜帶假的名牌包包、盜版的貨品，準備賣給粉絲，於是當場就被沒收。為了警示眾人，上海海關還做了短片對外發布，可是由於當時的吳亦凡流量驚人，粉絲數龐大，很快就被洗白了。如今又知法犯法，釀下大禍。

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其實吳亦凡即使毀星途也不用太擔憂未來的生活，他憑韓團EXO成員身份出道，退團後2014年開始在內地發展，2017年更以年收入超過1.6億港幣在褔布斯中國名人榜位佔第10名。至今他不僅投資多間公司，還握有16支代言，代言費從2000萬到1億人民幣都有傳聞，但據悉合理價格為1000萬人民幣，推估近2年光代言費就撈進1.5億人民幣，即使獲判最輕刑期入獄3年，出獄沒有工作，金錢上也不會有過多煩惱。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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