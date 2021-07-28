新冠疫苗最詭異副作用？大批台灣人稱打完AZ變餓鬼　女生狂胖5kg

有台灣醫生驚呼，曾遇到民眾打完AZ（阿斯利康），不僅食慾大開，還會想吃不曾吃過的東西。最近有一名女網友也抱怨，打完AZ第一劑後，頭痛卻餓到無法入睡，自嘲根本是大食怪，另有網友也分享：「我打完AZ也是像餓死鬼投胎！」



一名女網友在臉書《爆怨2公社》傻眼表示，25日下午打完AZ第一劑後，約莫7點開始頭痛，不料食慾還莫名大增，「第二個副作用，我變成大食怪！」。原PO列出驚人食量，晚餐包括「一個御飯糰、一大碗雞湯、一大串葡萄、超大一顆芭樂」，吃完後還是餓，但礙於頭痛，就沒有繼續進食。苦撐到深夜1點，原PO哀號「根本餓到睡不著」，只好開吃宵夜，吃了12顆煎餃，1個荷包蛋，「然後現在明明頭還是很痛，但我還是很餓啊！」。

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原PO好奇查詢AZ副作用，發現小兒科醫生徐嘉賢20日在粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫生》也分享相關症狀，表示民眾接種完AZ疫苗後，多數會出現痠痛、疲倦，再來是發燒、頭暈副作用，少數則有腸胃症狀，但幾乎在2、3天內就會解除，但最讓徐嘉賢感到訝異的是，「遇過最詭異的副作用：會食慾大開，想去吃一些平常很少吃的東西，想要吃韓國菜的血腸（這我倒沒吃過）」。

對此，原PO直言，很怕體重直接往上衝，「不是不能熬夜要多休息？可是我根本就一直餓啊，怎麼睡啦？」。文末原PO也無奈Hashtag，#打完針的26小時後現在全身酸痛啊。

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底下網友也驚奇回報類似狀況，「我媽打完疫苗那天，一個人喝完半鍋香菇雞湯、三碗飯跟好幾條奶油酥條」、「我跟你一樣，打完AZ晚上開始發燒頭痛又肚子餓到要死」、「我有個女性朋友，打完AZ胖了5KG」、「可能打到了變『腫』病毒」、「+1，打完超餓，一天5餐路過，現在都提醒親友打疫苗前，要備糧」、「我打完AZ也是像餓死鬼投胎，明明人家說打完疫苗會沒食慾，結果我一直肚子餓」。

說到怪異副作用，日前有女網友在Dcard討拍，指出17日打完疫苗後，一開始除了基本的畏寒、發燒、肌肉痠痛等副作用，打完3個小時後，竟然出現經前漲奶的情況，還瘋狂嘴破，「數一數嘴內+舌頭+舌下，至少有15個破洞」，也引發關注討論。

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