巴西男疑帶小三打疫苗巧遇老婆及姨仔　接種站秒變3女1男亂鬥戰場

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，各國都在拼提升疫苗接種率，近日網絡瘋傳一段影片，巴西一處注射站，出現「3女1男」扭打、摔椅大亂鬥，更有網友說明，是影片中的男子帶小三去打疫苗，結果當場被正宮遇到，才會上演全武行，一度讓現場醫護人員不知所措。對此，當地衞生局也作出回應。



3女1男摔椅大亂鬥 接種站慘變家庭戰場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從影片中可見，有3名女子和1名男子在疫苗接種站內互相推擠，灰衣女雙手插腰大聲質問黑衣女，一旁的藍衣女氣得衝上前，被男子攔下，而黑衣女跑到後方舉起椅子就往灰衣女身上砸，此時藍衣女再度往前衝，整個人被男子摔到地上，現場一片混亂，而醫護人員也只能尷尬的站在遠處，不知如何是好。

有網友爆料稱，影片裏的黑衣女疑似是男子的小三，男子帶她去接種疫苗，卻遇到正宮和小姨子，正宮抓包丈夫在外偷吃，與妹妹當場爆氣要找2人理論，男子原本想緩和氣氛勸阻，但沒想到小三直接拿椅子砸向正宮，才會引發大亂鬥。不過也有人認為是其中1人插隊，沒按照順序打疫苗才會引起衝突。

據巴西新聞網站《G1》報道，這宗事件發生在巴西帕拉伊巴州巴約市（Bayeux），時間為本月20日，當地衛生局對於網友說法皆未證實，僅說明這4人是因「家庭長期不合」才會爆發衝突，現場很快就受到控制，經過協調後，4人都有順利打到疫苗，沒有任何人被捕或受傷。

E o cara que foi levar a amante pra vacinar e encontrou a mulher e a cunhada na fila? pic.twitter.com/HTAxkpEECy — Jhon | (@jhonhenriqueofc) July 21, 2021

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