吳亦凡事件 | 網曝吳亦凡致素人女生懷孕並陷害　網友：坐等真相

吳亦凡在7月31日因涉嫌強姦罪被北京警方刑事拘留，有指他爆出多位藝人負面消息，連日來林俊傑、潘瑋柏、井柏然、范冰冰等相繼發聲明、報警指責不實傳聞。除此之外，有關吳亦凡的不軌行為仍在網絡發酵。



吳亦凡目前已被刑拘。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

昨日（3日），有一篇微信公眾號曝光了一個名為「粉紅小豬」素人女生的經歷，以「海王」代替男當事人姓名。文中寫道，海王令粉紅小豬意外懷孕，染上性病，在後續雙方協商過程中，粉紅小豬因鬥不過對方，只好忍氣吞聲，去醫院做手術，然後同海王乾媽簽訂和解協議，收了一筆錢。沒有想到的是，海王乾媽之後以「要挾、勒索」起訴粉紅小豬，且協議中明確寫有「要挾、不得不支付封口費、被逼無奈」之類的字眼，導致粉紅小豬被拉。

粉紅小豬的父母得知後非常絕望，畢竟女兒還有病在身，情緒也非常差，正在治療中，因此找律師打官司，可是京圈一帶比較出眾的律師幾乎都被海王買通，粉紅小豬父母迫於無奈，只好跪在海王公司門口，哀求他們放過自己的女兒，並開始跟海王行程，只是為了見一面，為女兒說情，但根本無法靠近本人。於是，粉紅小豬的爸爸通過黃牛打聽到海王的私人行程，發現海王獨自離開，並且是酒駕，便藉機「設局」，當時一隻腳就被捲入車輪，並讓太太拍攝整個過程。

事後，海王的乾媽同助理前來救場，由於粉紅小豬的爸爸有視頻在手，海王乾媽只好同意放過粉紅小豬，但要求粉紅小豬一家必須守口如瓶，不准向外界提半個字，否則一定追究到底，最終海王乾媽撤訴，粉紅小豬爸爸將視頻交出，並接女兒回家，雙方為此事畫上句號。

這件事之後，粉紅小豬的爸爸也落下病根，到現在走路仍一瘸一拐，而粉紅小豬也性情大變，甚至精神錯亂，經常胡言亂語，不是很正常。

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雖然全文沒有指名道姓，但不少網友都直指是吳亦凡，亦有網友懷疑內容的真假，且文章開篇有表明是「根據多路小道八卦彙編而成，不特指任何人或事」，所以未必是事實。而網友們也紛紛表示：「希望是假料，不希望有人這麼慘」、「所以之前吳簽他媽報警難道是想以和那個女高中生同樣的方式把她送進去，只是結果走向超出他們預期了」等，更有網友指都美竹之前寫到的「輪姦」就是指這位女生，究竟真相如何，還有待進一步調查。