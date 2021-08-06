任達華愛女任晴佳首登時尚天橋曬逆天長腿　氣場絲毫不輸超模劉雯

任達華與名模太太琦琦的愛女任晴佳（Ella）得天獨厚，遺傳了父母的最強基因，17歲的Ella擁天生麗質的美人胚子，配上逆天長腿，愈發超模氣質。被封為「最美星二代」的Ella是各大品牌模特兒新貴，經常登上時尚雜誌封面，近日Ella更初次登上時裝騷舞台，她周三（4日）獲邀到上海行騷，同場還有國際級名模劉雯與賀聰，媽媽琦琦也特意到場支持愛女。時裝騷上Ella梳了一頭長長的直髮，穿上淡紫色的束腰冬裝，展露110cm修長長腿，Ella首次踏上T台騷，在高低起伏猶如山丘的舞台上穿梭，甚有難度的舞台Ella也能輕易駕馭，表現自信有台型，氣場絕不遜於同場其他超模！



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時裝騷舉行當日，Ella晨早便主動走到會場進行綵排，熟習舞台較難行的位置，待開騷時能順利完成。完騷後Ella的表現獲得激讚：「真係好開心！我一啲都冇緊張，騷嘅台比一般難行，好似山坡咁高高低低，亦特別長，第一次行騷就要行呢類型嘅台，好有挑戰，好慶幸自己冇失平衡，成功完成咗呢件事。自己都冇諗過可以同咁多super model同台，覺得好興奮。」自今次的行騷經歷後，Ella更愛上T台騷，她充滿喜悅說：「我都幾鍾意，覺得好有挑戰，好開心，同場嘅模特兒大家都對我好好，之後我仲約咗佢哋一齊食飯。」

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琦琦見證寶貝女兒Ella順利完成首次行騷，感動之餘更為女兒感到驕傲，琦琦說：「行得好好！起初都驚個女會緊張，估唔到真係唔錯，一啲緊張都無，仲好enjoy呢個舞台，就好似身邊嘅super model 一樣行得好好，好圓滿。」