女兒們的戀愛4︱周揚青羅志祥分手16個月　被富二代羅昊「迎娶」

周揚青去年4月Po爆料文，徹底斬斷和羅志祥的關係，分手之後自創品牌業績蒸蒸日上，在演藝圈也發展得有聲有色，近來在「女兒們的戀愛」第4季和身家32億人民幣、「好利來」執行總裁羅昊談戀愛，昨日羅昊在首集笑稱陣仗很大，甜蜜告白：「好像來迎娶妳。」
羅昊透露過去不曾參加綜藝節目，加上也沒有被採訪的經驗，起初相當抗拒，然後霸氣喊話：「但是我是為了濛濛（周揚青）來的，是為了和濛濛一起談戀愛的。」他自曝個性偏向主動，往往是自己到處追著周揚青跑，在首集中開車直奔周揚青的住處，沒想到霸氣態度在開錄之後秒變「小綿羊」，由於難以適應周遭充滿了攝影機，緊張到全身僵硬之外，對於周揚青的提問多半都是沉默以對，顯見其壓力之大。
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周揚青提到絕大部分的男生，在追求期和交往期的態度慢慢會變得有點不一樣，想趁錄影期間好好觀察羅昊，只是見著羅昊如此的不自在、尷尬，讓她心疼表示：「我們昊平常不是這樣的！」另她提到兩人認識之後，羅昊不時送鮮花到她家中，讓整個環境煥然一新，感受相當美好。
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