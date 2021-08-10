郭可盈陪囡囡睇BLACKPINK曬幸福　Tania暴風長高完美遺傳優良基因

現年51歲的郭可盈曾經是「千禧年代無綫四大當家花旦」，2004年與林文龍結婚，可是在2010年誕下女兒林天若（Tania）後，專注家庭淡出娛樂圈，但仍活躍於社交平台，不時分享幸福家庭生活。轉眼囡囡Tania已經11歲，周一（10日）郭可盈就曬出與囡囡站在電影《梅艷芳》佈景板前的合照並寫道：「今次陪囡囡看《BLACKPINK THE MOVIE》，下次囡囡陪我看MUI姐，同樣enjoy！」相中除了郭可盈的Hermès時尚吸睛，囡囡Tania暴風長高更引人注目，只見Tania身高已及媽媽的耳邊，雖然戴着口罩只露出眼睛，但仍擋不住完美遺傳爸爸媽媽的優良基因。網民紛紛稱讚Tania：「更甜美可愛」、「就快高過媽咪」、「和媽媽一樣美」！



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