周潤發曾在半島酒店賣相機 為揾食先報名考TVB訓練班

周潤發（發哥）周六（7日）獲浸會大學頒授「榮譽人文學博士」後，與知名電影導演莊文強對談，出身草根的發哥透露自己在入行以前其實做過不少工作，包括：13歲讀中一時暑期工做過電子廠、中二暑期工就做電子收音機包裝，被莊文強笑指一早與「電」結下緣份。發哥續指後來又去了美麗華酒店做Bellboy，當時每逢收到貼士都要紀錄並上繳，有一次卻收到一個極罕有的甘迺迪（半）美元硬幣，出於神奇就偷偷將其放進口袋，怎料那刻部長卻偏偏站在身後被捉個正着，當場要他執包袱離開，發哥幽默指：「如果唔係呢件事我仲喺美麗華開緊門。」令現場觀眾哄堂大笑。



周潤發獲浸會大學頒授「榮譽人文學博士」後，與知名電影導演莊文強對談。

發哥續指接下來又在親戚引薦下到半島酒店賣相機，偶然在報紙上看到無綫電視第3期藝員訓練班的招生廣告，膽粗粗與朋友去報名投考，朋友落選、自己卻被選上了，發哥坦言那年報名：「純粹為咗搵食。」平日上課以「嬉戲」為主，又不時與同學去「巴別橋」（Barbecue），聽來相當有趣，他又指那時上課每月要付$25元學費，未畢業已經有實習機會，而自己第一次拍的劇集為《啼笑因緣》，那時以茄喱啡的身份站在男主角陳振華旁邊「遊魂」順便「培養養份」，至於被問及什麼時候才發現自己會演戲，發哥說：「了解自己先，再將自己人生歷練放入角色，呢樣係最近你，演自己就好自然。」

周潤發進軍荷里活第一句對白就出事 「跟住我嘅發展都節哀順變」