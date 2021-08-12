梁凱寧最貴手袋只係Kate Spade　拒靠富二代上岸：乜人生係咁咩？

前TVB新聞小花梁凱寧（Maggie）憑甜美外貌和出眾身材深受網民愛戴，即使已經離開主播枱兩年並轉型擔任大學新聞系客席講師，她的一舉一動依然成為網民焦點。她今日（12日）在Instagram玩Q&A回答一眾網民的問題，有網民提到多名前TVB主播如陳嘉倩都已轉型成功做藝人，問外貌甜美的Maggie有沒有做藝人的想法，她卻斬釘截鐵說不：「我完全唔係做藝人嘅料子！」



梁凱寧憑甜美外貌和出眾身材深受網民愛戴而成為TVB的人氣新聞小花，即使已經離開主播枱兩年，她的一舉一動依然成為網民焦點。（Instagram：@maggieleung0722）

陳嘉倩是成功由新聞主播成為藝人的例子之一。（Instagram：@kasin520）

Maggie解釋自己希望能走知識型路線，亦很感謝家人和朋友的支持捱到今天，不過卻自爆最想做賢妻良母：「其實我總結理想係做人老婆+阿媽，不過唔知幾時先實現到！」她透露自己希望能30歲前結婚，想生兩至三個小朋友，更公開了自己的擇偶條件：「孝順、心地好、要當我係小朋友咁錫，因為我好低B！」

梁凱寧現時除了是大學新聞系客席講師，亦是中大醫學院碩士研究生，現時正在進行實習。（Instagram：@maggieleung0722）

有不少人都很好奇Maggie有沒有富二代埋身，又問她為何要這麼辛苦不找富二代上岸，她表示難以理解這種想法，並以高EQ回應：「我唔睇錢㗎喎，其實女人有獨立財政能力，點解一定要靠男人？乜人生係咁嘅咩？憑自己努力付出得多嘅收穫同知識唔係更珍貴咩？同另一半慢慢由零開始努力儲錢，我覺得更加浪漫！」

梁凱寧坦言沒有想過要靠男人，人生應該要憑自己努力付出。（Instagram：@maggieleung0722）

她笑言自己沒有儲開名牌手袋的興趣，自己通常都是用背囊比較多，而最貴的手袋都只是Kate Spade：「係咪好小朋友？因為我唔係女神，所以貼地是正常的！」

梁凱寧被網民大讚好貼地。（Instagram：@maggieleung0722）

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