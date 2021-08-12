方力申自肥留日本玩洗版式狂曬美食：一個人旅行真係幾chill

東京奧運已經於周日（8日）圓滿落幕，代表TVB飛往日本做現場採訪的方力申（Alex）卻不跟隨拍檔何振然和莊琬晴一同返港，選擇逗留當地繼續一個人慢慢玩。他更化身旅遊KOL記錄低自己的行程，令一眾網民看到蠢蠢欲動，想馬上去一轉日本旅行！



方力申再次參與奧運盛事。（Instagram：@alexfongliksun）

方力申不跟隨拍檔何振然和莊琬晴一同返港，選擇逗留當地繼續一個人慢慢玩。（Instagram：@edithycc）

小方在日本工作接近一個月後終於能享受自己的個人時間，一邊去旅行一邊在Instagram為網民介紹自己去過的商場、去百貨公司、動漫商品店，又直擊自己去游泳池游水和去日本髮型屋剪「架仔」頭的過程，令他不禁興奮表示：「一個人去旅行真係幾chill！冇人趕冇人催慢慢行！」

日本都有港式大排檔！（Instagram：@alexfongliksun）

之後他在一名日本朋友的介紹之下去一間位於東京只開業了一個月的放題餐廳，只需要付12800日圓（約900港元）就能在2.5小時任食所有東西，連海膽、拖羅、魚籽都有，令小方馬上變身餓鬼，瘋狂掃美食落肚兼洗版式地炫耀每一道美食，面上更浮現出超滿意的表情，得意地說：「上個月先開，你哋冇人嚟過，巴閉啦我今次！」但不少網民卻認為無法去日本旅行而對此舉「深深不忿」，留言叫小方不要再炫耀，令他哭笑不得：「想開心share姐，好心着雷劈！」

方力申洗版式地炫耀每一道美食，這些竟然全部都是任食！（Instagram：@alexfongliksun）

方力申真係一個「食家」！（Instagram：@alexfongliksun）

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