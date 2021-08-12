陳法拉IG突然公開大肚照　疑暗示懷上第二胎真相原來係......

陳法拉（Fala）向來為人低調，她去年在並沒有公布過大肚消息的前提下突然在情人節宣布已成人母誕下女兒「小米妮」，甚至乎翻查她的新相和舊相都絲毫沒有大肚痕跡，可見法拉的保密功夫做得相當好。今日（12日）她突然在Instagram上載一張穿上紅色絲絨長裙晚裝的大肚照片，只見法拉摸着肚望向鏡頭微微一笑，並發文表示「感謝你在這段美好的旅程中給予支持。（thank you for the support throughout this wonderful journey）」
法拉上載孕照之後隨即令不少網民猜測是否她是否公開喜訊懷上了第二胎，紛紛留言「恭喜二胎！」、「Pregnant？（懷孕了？）」、「恭喜晒！」，法拉馬上回覆笑指這只是去年的舊相，以免再令誤會加深。
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