被爆曾追求「最美性學博士」捲桃色醜聞　林俊傑火速否認：不認識

台灣男歌手林俊傑（JJ）近日連番被捲入桃色風波，今日（10日）再被捲入偷食事件。有「台灣最美性學博士」之稱的許藍方被爆偷食已婚男遭，連與對方的露骨對話亦被公開，繼而再被爆出她過去曾向一名情夫透露自己圈中追求者甚多，除了有著名主持人吳宗憲和曾國城，林俊傑亦被指是其中一名追求者，令林俊傑的經紀公司迅速對外作回應否認。



被譽為「台灣最美性學博士」的許藍方被爆偷食已婚男，林俊傑、吳宗憲和曾國城亦備受牽連。（許藍方Facebook）

林俊傑早前被指與吳亦凡選妃醜聞有關，結果要發聲明澄清事件，卻沒多久後又被指曾追求偷食人夫的許藍方而成為新聞主角。林俊傑的經理人對此馬上澄清：「JJ並不認識她。」短短幾個字反駁相關報道。

林俊傑想拜馬龍為師。（林俊傑微博圖片）

另外，吳宗憲回應傳媒指自己確實曾與許藍方聚餐過一次，但對方當時只逗留了15分鐘，對於傳聞大方表示被誤解也是演藝事業的一部分，而曾國城則表示自己確實與許藍方很熟，但否認傳聞，直指是無聊至極的八卦。許藍方之後亦發聲明澄清：「無端提到演藝圈的二位前輩吳宗憲和曾國城，不理解報道用意，誠摯向兩位前輩致歉！至於林俊傑，她只知道是知名歌手，並不認識更無私交。」

吳宗憲對於傳聞大方表示被誤解也是演藝事業的一部分。（網上圖片）

曾國城指自己與許藍方很熟，但直指該報道是無聊至極的八卦。（網上圖片）

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