內地網紅整容失敗潛水兩年　美男子復出驚變阿叔老了20歲

內地男網紅「金大威」早年因帥氣外貌加上拍攝有趣的影片而深受網民歡迎，在微博和抖音上分別擁有73萬和140萬名粉絲人氣直逼男明星，但他卻於2019年突然不再更新社交網站，直到今年才逐漸上水復出。他早前拍片交代自己突然潛水的原因，表示自己兩年前因做整容手術失敗而毀容，講得太激動而當場流淚：「變成了一個醜八怪！」



金大威在微博和抖音上分別擁有73萬和140萬名粉絲，人氣直逼男明星。（微博：@金大威Abel）

金大威拍片表示自己兩年前有朋友介紹他去做整容手術，卻被當時的醫生騙：「我這兩年好像沒怎麼好好拍過視頻了，為什麼呢？因為我脂肪填充搞毀容了。當時醫生騙我說像打針一樣，其實脂肪填充是一項大手術，弄不好會死人的。」他又公開做手術前後的對比照片，只見之前相當秀氣十足花美男的他，一做完填充手術就明顯見到淚溝、印第安紋和法令紋都出事：「真的老了不止20歲，本來是想變好看的，後面變成了一個醜八怪。」

金大威因帥氣外貌加上拍攝有趣的影片而深受網民歡迎。（抖音：@金大威Abel）

金大威兩年前做整容手術意外毀容。（抖音：@金大威Abel）

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他又抱怨整容後承受了極大打擊，不但患有嚴重失眠，更有嚴重的掉髮問題，連帽子也不敢拿下，講着講着更激動流淚：「我爸媽一直說我怎麼變醜了，連平時不怎麼說話的親戚都說，我從此之後就躲着他們，我是不敢讓你們看到現在的我，我不敢看別人的眼睛，我也不敢和別人社交，我現在真的好後悔，後悔沒有保護好以前的自己！」金大威又奉勸各位有意整容的網民三思，不要亂整容，能別整就別整了！

金大威相當後悔自己的選擇。（抖音：@金大威Abel）

他坦言雖然自己毀容之後過得很痛苦，但依然希望能將自己的經驗講出去，讓大家引以為戒：「大家別笑我，我真是鼓足勇氣發的視頻，希望你們不要經歷我經歷的，一個大男人哭我知道很丟臉，但是我真是沒繃住，不想演。」