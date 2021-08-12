官司意外揭發二線明星片酬　李治廷拍50集日薪穩袋過百萬

早前內地女星鄭爽被前夫張恒踢爆，在接拍電視劇《倩女幽魂》時收取1.6億人民幣（約1.9億港元）天價片酬，被網友計算出拍攝77日平均日薪就有208萬人民幣（約249萬淘港元）進帳，片酬實在高得驚人。而鄭爽的同班同學景甜，近日亦因為官司判決書外洩關係而曝光了在2017年「限薪令」她未成為一線前的真實片酬，高到令不少網友咋舌。

2017年景甜同李治廷合作拍攝劇集《極客江湖》。

在2017年的時候，景甜同李治廷合作拍攝劇集《極客江湖》，但沒料到投資公司沒有按照合約規定支付片方投資款，導致劇集不能按期完成後期製作，違反了簽好的《投資合同》，令片方損失超過1300萬人民幣，所以片方就將投資方告上法庭。而據網友從「天眼查」查詢可見，在二審判決書中得知，片方華亭影業必須支付景甜8000萬人民幣（約9千萬港幣）片酬，及支付李治廷5000萬人民幣（約5900萬港元）片酬，還需一共支付兩家工作室1.43億人民幣（約1.71億港幣）而且是扣稅後所得的金額，因為片方是與他們簽訂了電視劇服務合約，雖然迄今劇集還未播出，但仍需支付合約中簽訂的費用。

景甜同李治廷收取的片酬相當高。（視覺中國）

而不少網友得知他們的真實片酬後都大為吃驚，事關當時景甜同李治廷還不算是一線紅星，前者只因劇集《大唐榮耀》開始有些名氣而已，而後者因為劇集《武媚娘傳奇》而開始打開內地市場，沒想到不是一線地位都有如此高片酬。而翻查資料得知，《極客江湖》一共有50集，如果以總片酬計算，景甜拍一集就收取160萬人民幣（約190萬港幣） ，而李治廷一集亦有100萬人民幣 （110萬港幣）。

景甜可拿8000萬人民幣，而李治廷拿5000萬人民幣片酬。（微博截圖）

而且根據微博博主「圈少爺」所言「限薪令之前明星的片酬到底如何？差不多就是這樣的水平。」意有所指景甜﹑李治廷在內地有關當局發佈「限薪令」之前，他們已經在圈中有這個價碼，不禁令大家覺得二線明星的片酬如此高，那一線明星豈不是上億元起跳？

然而，待「限薪令」正式上路之時，有明星就為了自我利益表面上做一套，私底下亦做一套。就好似女明星范冰冰事後被踢爆簽有「陰陽合同」涉逃漏稅，之後被相關單位查證最後繳納8.8億人民幣（約10億港元）罰金，但至今仍遭到封殺未能全面復出。而鄭爽的逃稅案目前仍全面調查中。

范冰冰至今未能全面復出。（范冰冰微博圖片）